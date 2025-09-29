Ллойд Остин назвал главную цель западных союзников по отношению к Украине

Ллойд Остин. Фото: УНИАН

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин назвал главную цель западных союзников в отношении Украины. По его словам, необходимо обеспечить успех государству.

Об этом Ллойд Остин сказал на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Ключевая цель западных союзников

"Нам надо сосредоточиться на главной цели. Главная цель — обеспечить успех Украины. Успех — это, когда Украина останется суверенной демократией, способной защищаться от будущей агрессии. Украина сейчас имеет, пожалуй, вторую по размеру армию в Европе благодаря поддержке", — подчеркнул Остин.

Он призвал партнеров сохранять единство и не спорить о поддержке Украины. Остин подчеркнул, что стоит делать то, что поддерживает эту философию.

По его словам, никто не мог представить, что через более чем три года Украина все еще будет стоять крепко и мощно отражать российскую агрессию.

"Я считаю, что этот длительный успех создаст основу для будущих переговоров. Этот конфликт придется решать за столом переговоров. Нам надо подготовить почву, чтобы Украина могла вступить в переговоры с достаточной силой. Скажем так. И поэтому я считаю, что мы движемся в этом направлении", — отметил бывший министр обороны США.

Остин добавил, что российский диктатор Владимир Путин понимает, что не достигнет успеха.

Напомним, Остин заявил, что Украина остается независимой и демократической страной даже через три года большой войны с Россией.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос поддержки Украины встает во многих странах.