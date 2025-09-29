Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Остин назвал ключевую цель западных союзников в отношении Украины

Остин назвал ключевую цель западных союзников в отношении Украины

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 20:06
Ллойд Остин назвал главную цель западных союзников по отношению к Украине
Ллойд Остин. Фото: УНИАН

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин назвал главную цель западных союзников в отношении Украины. По его словам, необходимо обеспечить успех государству.

Об этом Ллойд Остин сказал на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Ключевая цель западных союзников

"Нам надо сосредоточиться на главной цели. Главная цель — обеспечить успех Украины. Успех — это, когда Украина останется суверенной демократией, способной защищаться от будущей агрессии. Украина сейчас имеет, пожалуй, вторую по размеру армию в Европе благодаря поддержке", — подчеркнул Остин.

Он призвал партнеров сохранять единство и не спорить о поддержке Украины. Остин подчеркнул, что стоит делать то, что поддерживает эту философию.

По его словам, никто не мог представить, что через более чем три года Украина все еще будет стоять крепко и мощно отражать российскую агрессию.

"Я считаю, что этот длительный успех создаст основу для будущих переговоров. Этот конфликт придется решать за столом переговоров. Нам надо подготовить почву, чтобы Украина могла вступить в переговоры с достаточной силой. Скажем так. И поэтому я считаю, что мы движемся в этом направлении", — отметил бывший министр обороны США.

Остин добавил, что российский диктатор Владимир Путин понимает, что не достигнет успеха.

Напомним, Остин заявил, что Украина остается независимой и демократической страной даже через три года большой войны с Россией.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос поддержки Украины встает во многих странах.

США война Украина Ллойд Остин Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации