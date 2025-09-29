Украина остается суверенной и принимает свои решения — заявление Остина

Несмотря на войну — Остин признался, чем его поражает Украина
Бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина остается суверенной страной. По его словам, государство самостоятельно принимает решения, даже после трех лет полномасштабной войны с Россией.
Об этом Ллойд Остин сказал на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Заявление Остина относительно Украины
"Я думаю, что сначала Украина, видимо, не мобилизовалась так, как я бы хотел видеть. Впоследствии они изменили политику мобилизации, что сейчас дает результаты. В начале это создало им определенные проблемы. Вы видели, как мы быстро объединили союзников для поддержки Украины, когда начались бои", — подчеркнул Остин.
По его словам, Россия — страна с самой большой армией в Европе, которая напала на соседа. Он отметил, что сейчас Украина все еще суверенная страна, которая принимает собственные решения, а также является демократической.
"Мы хотим, чтобы она оставалась демократией и имела средства для самосохранения", — добавил бывший министр обороны США.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас Вашингтон рассматривает запрос Украины относительно ракет Tomahawk.
Ранее Ди Вэнс отметил, что россияне должны проснуться и увидеть реальность войны против Украины.
Читайте Новини.LIVE!