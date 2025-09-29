Видео
Главная Новости дня Несмотря на войну — Остин признался, чем его поражает Украина

Несмотря на войну — Остин признался, чем его поражает Украина

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 19:43
Украина остается суверенной и принимает свои решения — заявление Остина
Ллойд Остин. Фото: УНИАН

Бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина остается суверенной страной. По его словам, государство самостоятельно принимает решения, даже после трех лет полномасштабной войны с Россией.

Об этом Ллойд Остин сказал на Варшавском форуме по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Заявление Остина относительно Украины

"Я думаю, что сначала Украина, видимо, не мобилизовалась так, как я бы хотел видеть. Впоследствии они изменили политику мобилизации, что сейчас дает результаты. В начале это создало им определенные проблемы. Вы видели, как мы быстро объединили союзников для поддержки Украины, когда начались бои", — подчеркнул Остин.

По его словам, Россия — страна с самой большой армией в Европе, которая напала на соседа. Он отметил, что сейчас Украина все еще суверенная страна, которая принимает собственные решения, а также является демократической.

"Мы хотим, чтобы она оставалась демократией и имела средства для самосохранения", — добавил бывший министр обороны США.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сейчас Вашингтон рассматривает запрос Украины относительно ракет Tomahawk.

Ранее Ди Вэнс отметил, что россияне должны проснуться и увидеть реальность войны против Украины.

США война Украина Ллойд Остин Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
