Україна
Навіть попри війну — Остін зізнався, чим його вражає Україна

Навіть попри війну — Остін зізнався, чим його вражає Україна

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 19:43
Україна залишається суверенною та приймає власні рішення — заява Остіна
Ллойд Остін. Фото: УНІАН

Колишній міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна залишається суверенною країною. За його словами, держава самостійно приймає рішення, навіть після трьох років повномасштабної війни з Росією.

Про це Ллойд Остін сказав на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Заява Остіна щодо України

"Я думаю, що спочатку Україна, мабуть, не мобілізувалася так, як я б хотів бачити. Згодом вони змінили політику мобілізації, що зараз дає результати. На початку це створило їм певні проблеми. Ви бачили, як ми швидко обʼєднали союзників для підтримки України, коли почалися бої", — наголосив Остін.

За його словами, Росія — країна з найбільшою армією в Європі, яка напала на сусіда. Він зауважив, що наразі Україна все ще суверенна країна, яка приймає власні рішення, а також є демократичною.

"Ми хочемо, щоб вона залишалася демократією і мала засоби для самозбереження", — додав колишній міністр оборони США.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що наразі Вашингтон розглядає запит України щодо ракет Tomahawk.

Раніше Ді Венс наголосив, що росіяни повинні прокинутися та побачити реальність війни проти України.

США війна Україна Ллойд Остін Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
