Ллойд Остін. Фото: УНІАН

Колишній міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін назвав головну мету західних союзників щодо України. За його словами, необхідно забезпечити успіх державі.

Про це Ллойд Остін сказав на Варшавському безпековому форумі у понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Ключова мета західних союзників

"Нам треба зосередитися на головній меті. Головна мета — забезпечити успіх України. Успіх — це, коли Україна залишиться суверенною демократією, здатною захищатися від майбутньої агресії. Україна зараз має, мабуть, другу за розміром армію в Європі завдяки підтримці", — наголосив Остін.

Він закликав партнерів зберігати єдність та не сперечатися щодо підтримки України. Остін наголосив, що варто робити те, що підтримує цю філософію.

За його словами, ніхто не міг уявити, що через понад три роки Україна все ще стоятиме міцно та потужно відбивати російську агресію.

"Я вважаю, що цей тривалий успіх створить підґрунтя для майбутніх переговорів. Цей конфлікт доведеться вирішувати за столом переговорів. Нам треба підготувати ґрунт, щоб Україна могла вступити в переговори з достатньою силою. Скажімо так. І тому я вважаю, що ми рухаємося в цьому напрямку", — зауважив колишній міністр оборони США.

Остін додав, що російський диктатор Володимир Путін розуміє, що не досягне успіху.

Нагадаємо, Остін заявив, що Україна залишається незалежною та демократичною країною навіть через три роки великої війни з Росією.

Раніше глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання підтримки України постає в багатьох країнах.