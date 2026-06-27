Оснований для увольнения Сырского нет: народный депутат о скандале в полку "Скеля"

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Народный депутат Украины Федор Вениславский заявил, что оснований для увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в связи с ситуацией в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" нет. Отдельные факты, связанные со скандалом в подразделении, в настоящее время проверяют правоохранительные органы. В то же время продолжаются служебные и следственные действия в отношении возможных нарушений в полку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова народного депутата от партии "Слуга народа", члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире "Свобода Live" ("Радио Свобода").

Народный депутат о скандале в полку "Скеля" и возможной отставке Сырского

Федор Вениславский подчеркнул, что, по его мнению, нынешняя ситуация не является основанием для кадровых решений в отношении военного руководства.

По словам депутата, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский продолжает эффективно выполнять свои обязанности, в частности в вопросах обороны и освобождения украинских территорий.

"На сегодняшний день он (Сырский, — Ред.) очень эффективно выполняет свои функции и задачи по освобождению нашей территории и отражению врага. Я считаю, что оснований для увольнения главнокомандующего точно нет", — отметил нардеп.

В то же время Вениславский подчеркнул, что все возможные нарушения в подразделении должны быть тщательно расследованы, а причастные лица — установлены и привлечены к ответственности. Он также отметил, что командир батальона "Скеля" уже отстранен от исполнения обязанностей.

"Командира батальона "Скеля" отстранили от исполнения обязанностей. Органы досудебного расследования должны установить всех причастных, кто совершал уголовные правонарушения, кто содействовал совершению уголовных правонарушений, и принять соответствующие решения", — сообщил чиновник.

Что известно о скандале в полку "Скеля"

По данным СМИ, с конца 2025 года до весны 2026-го в 425-м отдельном штурмовом полку "Скеля" умерли по меньшей мере 25 новобранцев, причем эти смерти не были связаны с боевыми действиями. Часть родственников погибших заявляет о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи и случаях насилия, однако в самом подразделении эти обвинения опровергают.

После появления этой информации Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении возможных неправомерных действий в отношении военнослужащих. Также Офис омбудсмена инициировал проверку соблюдения прав военных в полку.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что еще ранее была выявлена группа инструкторов, которых подозревают в возможных издевательствах во время подготовки на полигонах. Их отстранили от работы с личным составом, однако результаты полного расследования до сих пор не обнародованы.

В Сухопутных войсках ВСУ, в состав которых входит данное подразделение, заявили, что держат ситуацию под контролем и сотрудничают с правоохранительными органами.

Новини.LIVE сообщали, что в рамках расследования смертей мобилизованных в 425-м полку "Скеля" следствие может инициировать эксгумацию тел для проведения дополнительных экспертиз. Это необходимо для проверки истинных причин гибели и сопоставления их с официальными выводами. Окончательные результаты должны дать комплексные следственные действия и судебно-медицинские исследования.

Новини.LIVE также писали, что командира 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. Решение было принято на фоне проверок по поводу возможных нарушений прав военнослужащих в подразделении. В настоящее время определяется, кто будет временно исполнять его обязанности.