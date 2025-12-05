Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ослабление отключений света — графики Укрэнерго на завтра

Ослабление отключений света — графики Укрэнерго на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 18:29
Будут ли выключать свет на выходные — графики Укрэнерго на 6 декабря
Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 6 декабря, в Украине снова будут выключать свет, однако ожидается ослабление графиков отключений электроэнергии. Несмотря на это, украинцев призывают экономно использовать свет.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Графики отключений света на 6 декабря от Укрэнерго

Завтра, 6 декабря, во всех областях Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина отключений света — последствия предыдущих российских ударов по энергообъектам Украины.

По данным Укрэнерго, время и объем применения ограничений будут следующими:

  • Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей;
  • Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Графіки відключень світла на 6 грудня
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Недавно эксперт рассказал, что ждет энергетическую систему Украины уже этой зимой 2025-2026 годов.

Ранее эксперт ответил, как долго будут вводить отключения света после окончания войны.

Укрэнерго ДТЭК война в Украине энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации