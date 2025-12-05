Будут ли выключать свет на выходные — графики Укрэнерго на 6 декабря

Город в темноте из-за отключения света. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 6 декабря, в Украине снова будут выключать свет, однако ожидается ослабление графиков отключений электроэнергии. Несмотря на это, украинцев призывают экономно использовать свет.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Графики отключений света на 6 декабря от Укрэнерго

Завтра, 6 декабря, во всех областях Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина отключений света — последствия предыдущих российских ударов по энергообъектам Украины.

По данным Укрэнерго, время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 0,5 до 2,5 очередей;

Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут измениться.

Сообщение Укрэнерго/Facebook

Недавно эксперт рассказал, что ждет энергетическую систему Украины уже этой зимой 2025-2026 годов.

Ранее эксперт ответил, как долго будут вводить отключения света после окончания войны.