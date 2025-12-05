Чи вимикатимуть світло на вихідні — графіки Укренерго на 6 грудня

Послаблення відключень світла — графіки Укренерго на завтра
У суботу, 6 грудня, в Україні знову вимикатимуть світло, однак очікується послаблення графіків відключень електроенергії. Попри це, українців закликають економно використовувати світло.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла на 6 грудня від Укренерго
Завтра, 6 грудня, в усіх областях України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Причина відключень світла — наслідки попередніх російських ударів по енергооб'єктах України.
За даними Укренерго, час і обсяг застосування обмежень будуть наступними:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.
