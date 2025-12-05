Відео
Послаблення відключень світла — графіки Укренерго на завтра

Послаблення відключень світла — графіки Укренерго на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 18:29
Чи вимикатимуть світло на вихідні — графіки Укренерго на 6 грудня
Місто в темряві через відключення світла. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 6 грудня, в Україні знову вимикатимуть світло, однак очікується послаблення графіків відключень електроенергії. Попри це, українців закликають економно використовувати світло.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Читайте також:

Графіки відключень світла на 6 грудня від Укренерго

Завтра, 6 грудня, в усіх областях України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина відключень світла — наслідки попередніх російських ударів по енергооб'єктах України.

За даними Укренерго, час і обсяг застосування обмежень будуть наступними:

  • Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
  • Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Графіки відключень світла на 6 грудня
Повідомлення Укренерго/Facebook

Нещодавно експерт розповів, що чекає на енергетичну систему України вже цієї зими 2025-2026 років.

Раніше експерт відповів, як довго будуть запроваджувати відключення світла після закінчення війни.

Укренерго ДТЕК війна в Україні енергетика відключення світла графіки відключень світла
Автор:
Автор:
Євтушенко Аліна
