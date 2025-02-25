В Винницкой области судили мужчину, который осквернил могилу воина

Кладбище. Фото: Новини.LIVE

В Винницкой области судили мужчину, который надругался над могилой знакомого погибшего военного. Он бросил гипсовую статуэтку и побил стекло в рамке с фотографией воина.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Так, 8 декабря 2024 года мужчина возвращался домой после употребления алкогольных напитков и решил зайти на могилу знакомого военного. Он знал, что родные защитника еженедельно оставляют там алкоголь, но мужчина не нашел ничего.

Он разозлился и бросил гипсовую статуэтку в виде "Ангела", из-за чего она разбилась. А после этого разбил стекло на фоторамке, достал фотографию и порезал ее фрагментом стекла. Далее он опорожнился возле могилы.

Через полторы недели правоохранители нашли виновника инцидента и объявили ему подозрение. Он покинул свое место жительства, полиция объявила подозреваемого в розыск, а позже нашла и взяла под стражу.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании мужчиной виновности и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области судили мужчину, который из-за "недостаточного" веса отказался от мобилизации.

А на Волыни состоялся суд по делу незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.