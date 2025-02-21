Суд позбавив волі чоловіка, який відмовився від мобілізації через малу вагу

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Полтавській області чоловік відмовився від мобілізації, оскільки має невелику вагу. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2024 року чоловік успішно пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для мобілізації. Після цього йому вручили повістку, однак до територіального центру комплектування він так і не з’явився.

Під час судового засідання мешканець Полтавщини визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що не з’явився до ТЦК через плутанину з датами. Окрім цього, чоловік повідомив, що має вагу менше ніж 45 кг та певні проблеми зі здоров’ям, проте підтверджувальних медичних документів надати не зміг.

Рішення суду

Суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, розглянувши всі обставини справи, ухвалив рішення щодо обвинуваченого. Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, та призначили йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі

Однак цей вирок не є остаточним — у засудженого залишається право на його оскарження в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік не з'явився до ТЦК за повісткою, у якій розписався. За це його судили.

Також ми писали, що у Київській області 37-річного чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі. Причиною стала категорична відмова від мобілізації після отримання повістки.