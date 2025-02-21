Суд лишил свободы мужчину, который отказался от мобилизации из-за малого веса

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

В Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, поскольку имеет небольшой вес. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2024 года мужчина успешно прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным для мобилизации. После этого ему вручили повестку, однако в территориальный центр комплектования он так и не появился.

Во время судебного заседания житель Полтавщины признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что не явился в ТЦК из-за путаницы с датами. Кроме этого, мужчина сообщил, что имеет вес менее 45 кг и определенные проблемы со здоровьем, однако подтверждающих медицинских документов предоставить не смог.

Решение суда

Судья Миргородского горрайонного суда Полтавской области, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение в отношении обвиняемого. Мужчину признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, и назначили ему наказание в виде одного года лишения свободы

Однако этот приговор не является окончательным — у осужденного остается право на его обжалование в апелляционном порядке.

Напомним, что в Одесской области мужчина не явился в ТЦК по повестке, в которой расписался. За это его судили.

Также мы писали, что в Киевской области 37-летнего мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. Причиной стал категорический отказ от мобилизации после получения повестки.