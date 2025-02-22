На Прикарпатті дитина померла від ковіду — матір судили

Матір з дитиною. Ілюстративне фото: Юнісеф

В Івано-Франківській області судили матір, яка самостійно лікувала доньку від коронавірусу. Попри те, що дитина мала хронічні захворювання, мати відмовилася від ушпиталення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У березні 2024 року 39-річна багатодітна матір відпустила 16-місячну доньку у поїздку з неповнолітньою сестрою до родичів, де дитина застудилася. У неї швидко з’явилася висока температура, кашель та діарея.

Медики рекомендували ушпиталити дитину, але вона відмовилася та лікувала її самостійно вдома. Водночас дівчинка мала хронічні захворювання — білково-енергетичну недостатність та анемію, через що стан швидко погіршився. Дитина померла 12 березня від ускладнень коронавірусу.

Рішення суду

Під час засідання обвинувачена визнала свою провину та звернулася до суду з проханням не карати її суворо, оскільки вона має на утриманні ще чотирьох дітей.

Врахувавши обставини, суд призначив жінці покарання у вигляді випробувального терміну один рік.

Нагадаємо, у Києві центр зайнятості судився з жінкою через те, що вона нібито безпідставно отримувала допомогу з безробіття.

А у Тернопільській області дружина померлого військовослужбовця судилася з Міноборони, бо не отримала одноразову допомогу у зв'язку з його смертю.