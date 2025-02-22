Дружина померлого бійця судилася з Міноборони, щоб отримати 15 мільйонів гривень — чи задовольнили її позов

Будівля Тернопільського окружного адміністративного суду. Фото: adm.te.court.gov.ua

У Тернопільській області дружина померлого військовослужбовця не отримала одноразову допомогу від Міністерства оборони. Через це жінка звернулася до суду.

Про це йдеться в рішенні, яке Тернопільський окружний адміністративний суд ухвалив 4 лютого.

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Деталі справи

Чоловік позивачки помер через гостру серцево-судинну недостатність у липні 2022 року. У судових матеріалах зазначено, що стан здоров'я військового погіршився, коли той перебував у тиловому командному пункті у Дніпропетровській області. Боєць лікувався спочатку в районній лікарні, а потім в обласній лікарні, однак врятувати його медикам не вдалося.

Тогоріч дружина померлого звернулася до Міністерства оборони із проханням призначити їй 15 мільйонів гривень одноразової допомоги, однак їй виплатили лише 1,8 мільйона гривень. Аби отримати решту суми допомоги, жінка звернулася до суду. У відповідь на позов представник відповідача зазначив, що дружина померлого отримала ту виплату, на яку мала право: суму, що дорівнює 750 прожитковим мінімумам — 1,8 мільйона гривень. На його думку, 15 мільйонів гривень можуть отримувати тільки сім'ї військовослужбовців, які зазнали смертельного поранення під час захисту Батьківщини.

"Позивачем не надано жодних відомостей про отримання її чоловіком у період проходження військової служби поранення, унаслідок якого настала його смерть", — йдеться у відзиві.

Рішення суду

Суддя дійшов висновку, що позивачка має право на отримання 15 мільйонів гривень, адже її чоловік до смерті виконував військові обов'язки із захисту Батьківщини. Рішення Міноборони визнали протиправним та скасували. Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Полтавській області чоловік відмовився від мобілізації, пояснивши це тим, що важить менш ніж 45 кілограмів. За його засудили до року позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Харкові 54-річний військовозобов'язаний після отримання повістки не прийшов до ТЦК та СП, бо вважав, що його ще у 2014 році мали зняти з війсьвого обліку, до того ж зазнав стресу. За вчинене порушник проведе три роки у в'язниці.