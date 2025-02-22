Жена умершего бойца судилась с Минобороны, чтобы получить 15 миллионов гривен — удовлетворили ли ее иск

Здание Тернопольского окружного административного суда. Фото: adm.te.court.gov.ua

В Тернопольской области жена умершего военнослужащего не получила единоразовое пособие от Министерства обороны. Из-за этого женщина обратилась в суд.

Об этом говорится в решении, которое Тернопольский окружной административный суд принял 4 февраля.

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Детали дела

Муж истицы умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности в июле 2022 года. В судебных материалах указано, что состояние здоровья военного ухудшилось, когда тот находился в тыловом командном пункте в Днепропетровской области. Боец лечился сначала в районной больнице, а затем в областной больнице, однако спасти его медикам не удалось.

В прошлом году жена умершего обратилась в Министерство обороны с просьбой назначить ей 15 миллионов гривен единоразового пособия, однако ей выплатили только 1,8 миллиона гривен. Чтобы получить остальную сумму помощи, женщина обратилась в суд. В ответ на иск представитель ответчика отметил, что жена умершего получила ту выплату, на которую имела право: сумму, равную 750 прожиточным минимумам — 1,8 миллиона гривен. По его мнению, 15 миллионов гривен могут получать только семьи военнослужащих, получивших смертельное ранение при защите Родины.

"Истцом не предоставлено никаких сведений о получении ее мужем в период прохождения военной службы ранения, в результате которого наступила его смерть", — говорится в отзыве.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что истица имеет право на получение 15 миллионов гривен, ведь ее муж до смерти выполнял воинские обязанности по защите Родины. Решение Минобороны признали противоправным и отменили. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Полтавской области мужчина отказался от мобилизации, объяснив это тем, что весит менее 45 килограммов. За это его приговорили к году лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Харькове 54-летний военнообязанный после получения повестки не пришел в ТЦК и СП, потому что считал, что его еще в 2014 году должны были снять с воинского учета, к тому же испытал стресс. За совершенное нарушитель проведет три года в тюрьме.