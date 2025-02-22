На Прикарпатье ребенок умер от ковида - мать судили

Мать с ребенком. Иллюстративное фото: Юнисеф

В Ивано-Франковской области судили мать, которая самостоятельно лечила дочь от коронавируса. Несмотря на то, что ребенок имел хронические заболевания, мать отказалась от госпитализации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В марте 2024 года 39-летняя многодетная мать отпустила 16-месячную дочь в поездку с несовершеннолетней сестрой к родственникам, где ребенок простудился. У нее быстро появилась высокая температура, кашель и диарея.

Медики рекомендовали госпитализировать ребенка, но она отказалась и лечила ее самостоятельно дома. В то же время девочка имела хронические заболевания — белково-энергетическую недостаточность и анемию, из-за чего состояние быстро ухудшилось. Ребенок умер 12 марта от осложнений коронавируса.

Решение суда

Во время заседания обвиняемая признала свою вину и обратилась в суд с просьбой не наказывать ее строго, поскольку она имеет на содержании еще четырех детей.

Учитывая обстоятельства суд назначил женщине наказание в виде испытательного срока один год.

Напомним, в Киеве центр занятости судился с женщиной из-за того, что она якобы безосновательно получала пособие по безработице.

А в Тернопольской области жена умершего военнослужащего судилась с Минобороны, потому что не получила одноразовое пособие в связи с его смертью.