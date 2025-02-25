На Вінниччині судили чоловіка, який осквернив могилу воїна

Кладовище. Фото: Новини.LIVE

У Вінницькій області судили чоловіка, який наругався над могилою знайомого загиблого військового. Він кинув гіпсову статуетку та побив скло в рамці зі світлиною воїна.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, 8 грудня 2024 року чоловік повертався додому після вживання алкогольних напоїв та вирішив зайти на могилу знайомого військового. Він знав, що рідні захисника щотижня лишають там алкоголь, але чоловік не знайшов нічого.

Він розізлився та кинув гіпсову статуетку у вигляді "Янгола", через що вона розбилась. А після цього розбив скло на фоторамці, дістав фотографію і порізав її фрагментом скла. Далі він випорожнився біля могили.

Через півтора тижні правоохоронці знайшли винуватця інциденту та оголосили йому підозру. Він покинув своє місце проживання, поліція оголосила підозрюваного в розшук, а пізніше знайшла та взяла під варту.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання чоловіком винуватості і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Полтавській області судили чоловіка, який через "недостатню" вагу відмовився від мобілізації.

А на Волині відбувся суд щодо справи незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.