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Осень удивит теплом: какая погода будет завтра в Украине

Ua ru
6 октября 2026 22:36
Осень удивит теплом: какая погода ожидается в Украине 7 октября
Девушка у фонтана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 7 октября, в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода. По прогнозу Укргидрометцентра, температура ночью составит +5…+10 °С, а днем воздух прогреется до +18…+23 °С. Meteoprog прогнозирует до +25 °С в отдельных областях. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog и Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 7 октября в Украине будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Осень удивит теплом: какая погода будет завтра в Украине - фото 1
Прогноз погоды на 7 октября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, а днём — +18…+23 °С.

Прогноз погоды от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в большинстве регионов Украины 7 октября также ожидается переменная облачность без осадков.

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В центральных областях днем температура поднимется до +20…+23 °С. На севере будет до +18…+23 °С.

На западе днём ожидается преимущественно +18…+24 °С. Самую высокую температуру прогнозируют в Закарпатье — до +24 °С, а во Львовской области — до +24 °С.

Осень удивит теплом: какая погода будет завтра в Украине - фото 2
Прогноз погоды в Украине на 7 октября. Фото: Meteoprog

В восточных областях воздух прогреется до +19…+21 °С. На юге будет теплее всего: в Одесской области температура днем составит +20…+25 °С, в Николаевской — до +23 °С.

В Киевской области синоптики прогнозируют ночью +5…+10 °С, а днем +18…+23 °С. В Киеве ночью будет около +8…+10 °С, днем — +20…+22 °С.

В большинстве областей осадков не ожидается. В то же время в Львовской области ночью и утром местами возможен слабый туман.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре не прогнозируются экстремальные магнитные бури, однако в середине месяца ожидается геомагнитный шторм. Наиболее активный период придется на 12–16 октября, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре температура воздуха в Украине ожидается на 1–2 °C выше климатической нормы. В то же время во второй половине месяца возможны резкие похолодания, ночные заморозки и первый снег в высокогорье Карпат.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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