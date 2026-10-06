Осінь здивує теплом: якою буде погода в Україні 7 жовтня

Дівчина біля фонтану. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 7 жовтня, в Україні очікується тепла та переважно суха погода. За прогнозом Укргідрометцентру, температура вночі становитиме +5…+10 °С, а вдень повітря прогріється до +18…+23 °С. Meteoprog прогнозує до +25 °С в окремих областях. Опадів не очікується.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog та Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 7 жовтня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Прогноз погоди на 7 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме +5…+10 °С, а вдень — +18…+23 °С.

Прогноз погоди від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у більшості регіонів України 7 жовтня також очікується мінлива хмарність без опадів.

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У центральних областях вдень температура підніметься до +20…+23 °С. На півночі буде до +18…+23 °С.

На заході вдень очікується переважно +18…+24 °С. Найвищу температуру прогнозують на Закарпатті — до +24 °С, а на Львівщині — до +24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 жовтня. Фото: Meteoprog

У східних областях повітря прогріється до +19…+21 °С. На півдні буде найтепліше: в Одеській області температура вдень становитиме +20…+25 °С, у Миколаївській — до +23 °С.

На Київщині синоптики прогнозують вночі +5…+10 °С, а вдень +18…+23 °С. У Києві вночі буде близько +8…+10 °С, вдень — +20…+22 °С.

У більшості областей опадів не очікується. Водночас на Львівщині вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні не прогнозують екстремальних магнітних бур, однак у середині місяця очікується геомагнітний шторм. Найбільш активний період припаде на 12–16 жовтня, що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні температура повітря в Україні очікується на 1–2 °C вищою за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця можливі різкі похолодання, нічні заморозки та перший сніг у високогір’ї Карпат.