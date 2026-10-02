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Главная Новости дня Осень удивит контрастами: прогноз погоды на завтра

Осень удивит контрастами: прогноз погоды на завтра

Ua ru
2 октября 2026 23:53
Осень удивит контрастами: прогноз погоды на 3 октября
Люди на улицах. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 3 октября, в Украине ожидается преимущественно сухая и малооблачная погода, однако ночь будет прохладной, местами возможны заморозки на поверхности почвы. Днем температура в большинстве регионов поднимется до +14…+19 °C, а теплее всего будет на западе и юге страны.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз Укргидрометцентра на 3 октября

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что 3 октября в Украине ожидается переменная облачность без осадков. На западе ночью и утром местами возможен туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с. Ночью температура составит +1…+6 °C, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…–3 °C. В Прикарпатье возможны также заморозки в воздухе. Днем температура поднимется до +14…+19 °C.

Осінь здивує контрастами: прогноз погоди на завтра - фото 1
Карта прогноза погоды на 3 октября. Фото: facebook.com/UkrHMC

Отдельно отмечается, что в ночь на 3 и 4 октября в Прикарпатье ожидаются заморозки в воздухе до 0…–3 °C — объявлен оранжевый уровень опасности. В других регионах ночью 3 октября, а 4 октября на Правобережье возможны заморозки на поверхности почвы — желтый уровень опасности. Погодные условия могут нанести ущерб неубранным сельскохозяйственным культурам.

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Карта возможных заморозков на 3 октября. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз Meteoprog на 3 октября

Специалисты Meteoprog сообщили, что в большинстве регионов суббота пройдет без осадков, с небольшой облачностью и прояснениями. Ночь будет прохладной, а в отдельных областях на поверхности почвы возможны заморозки до 0…–3 °C.

В центральных областях днем ожидается около +17…+18 °C, на севере — преимущественно +12…+19 °C. На западе воздух прогреется до +19…+22 °C, на востоке — до +14…+15 °C.

В южных областях дневная температура составит около +18…+20 °C, а в Крыму — +17…+19 °C. Самые высокие температурные показатели прогнозируются в Закарпатье — до +22 °C.

В столице 3 октября ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура составит около +5…+8 °C, днем воздух прогреется до +17…+19 °C.

Новини.LIVE писали, что, по словам специалистов, на севере Украины, в частности в Киеве, октябрь прогнозируется преимущественно сухим. Погода станет более облачной, а со середины месяца небо чаще будет затянуто облаками. В конце октября ожидается заметное понижение температуры, поэтому украинцам придется доставать более теплую одежду.

Новини.LIVE сообщали, что с 1 по 3 октября и 28 октября прогнозируются слабые магнитные бури. Их интенсивность будет невысокой, однако космическая погода может меняться, поэтому прогнозы рекомендуется периодически обновлять.

Укргидрометцентр прогноз погоды осадки погода в Украине заморозки
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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