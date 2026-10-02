Осінь здивує контрастами: прогноз погоди на 3 жовтня

Люди на вулицях. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 3 жовтня в Україні очікується переважно суха та малохмарна погода, однак ніч буде прохолодною, місцями можливі заморозки на поверхні ґрунту. Вдень температура в більшості регіонів підніметься до +14…+19 °C, а найтепліше буде на заході та півдні країни.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз Укргідрометцентру на 3 жовтня

Синоптики Укргідрометцентру повідомили, що 3 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. На заході вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер переважно північно-західний, 5–10 м/с. Уночі температура становитиме +1…+6 °C, місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…–3 °C. На Прикарпатті заморозки можливі також у повітрі. Вдень температура підніметься до +14…+19 °C.

Карта прогнозу погоди на 3 жовтня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Окремо зазначено, що в ніч на 3 та 4 жовтня на Прикарпатті очікуються заморозки в повітрі до 0…–3 °C — оголошено помаранчевий рівень небезпеки. В інших регіонах уночі 3 жовтня, а 4 жовтня на Правобережжі, можливі заморозки на поверхні ґрунту — жовтий рівень небезпеки. Погодні умови можуть зашкодити незібраним сільськогосподарським культурам.

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Карта можливих заморозків на 3 жовтня. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз Meteoprog на 3 жовтня

Фахівці Meteoprog повідомили, що у більшості регіонів субота мине без опадів, із невеликою хмарністю та проясненнями. Ніч буде прохолодною, а в окремих областях на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0…–3 °C.

У центральних областях удень очікується близько +17…+18 °C, на півночі — переважно +12…+19 °C. На заході повітря прогріється до +19…+22 °C, на сході — до +14…+15 °C.

У південних областях температура вдень становитиме близько +18…+20 °C, а в Криму — +17…+19 °C. Найвищі температурні показники прогнозують на Закарпатті — до +22 °C.

У столиці 3 жовтня очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі температура становитиме близько +5…+8 °C, удень повітря прогріється до +17…+19 °C.

Новини.LIVE писали, що фахівці повідомляли — на півночі України, зокрема в Києві, жовтень прогнозують переважно сухим. Погода стане хмарнішою, а з середини місяця небо частіше буде затягнуте хмарами. Наприкінці жовтня очікується помітне зниження температури, тож українцям доведеться діставати тепліший одяг.

Новини.LIVE інформували, що з 1 по 3 жовтня та 28 жовтня прогнозуються слабкі магнітні бурі. Їхня інтенсивність буде невисокою, однак космічна погода може змінюватися, тож прогнози рекомендують періодично оновлювати.