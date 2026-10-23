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Главная Новости дня Осень готовит приятный сюрприз: прогноз погоды в Украине на выходные

Осень готовит приятный сюрприз: прогноз погоды в Украине на выходные

Ua ru
23 октября 2026 15:08
Погода в Украине на выходных 24–25 октября 2026 года: прогноз синоптиков Новини.LIVE
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Игорь Кибальчич подготовил прогноз погоды в Украине на ближайшие выходные — субботу и воскресенье, 24 и 25 октября. По его данным, в большинстве регионов существенных осадков не ожидается, а днем температура воздуха будет достигать +21 °С. В то же время в западных областях местами возможны дожди и туманы.

Об этом сообщает ресурс Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погодних умов та синоптичної ситуації у Європі на суботу, 24 жовтня 2026 року
Синоптическая карта Европы. Изображение: meteoprog

Какая погода будет в Украине на выходных

Согласно прогнозу, погода будет зависеть от антициклона — области повышенного атмосферного давления, которая способствует установлению стабильных погодных условий.

"Юго-восточный ветер обеспечит довольно высокие температурные показатели во всех регионах страны", — отметил синоптик.

Погода в Украине в субботу

В западных областях местами будут идти дожди, также возможны туманы. В Закарпатье и на Волыни существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура составит +3...+8 °С, а в Винницкой области — до +10 °С. Днем столбики термометров покажут +10...+16 °С. Скорость ветра составит 3–8 м/с, его направление будет меняться.

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На севере будет облачно с прояснениями, без значительных осадков. Ночью ожидается +6...+11 °С, днём — +12...+17 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

В центральных областях осадков не предвидится. Ночью температура будет держаться в пределах +6...+11 °С, а днем составит +14...+19 °С. Ветер будет юго-восточным, 5–10 м/с.

На юге Украины и в Крыму сохранится сухая и теплая погода. Небольшой дождь возможен только ночью в отдельных районах Одесской области. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, днем — +16...+21 °С. Скорость юго-восточного ветра достигнет 5–10 м/с.

В восточных областях будет переменная облачность без осадков. Ночью прогнозируется +6...+11 °С, днём — +13...+18 °С. Ветер будет восточным, со скоростью 7–12 м/с.

Прогноз погоды на воскресенье

В западных регионах ночью местами возможен небольшой дождь, а днём существенных осадков не ожидается. В отдельных районах будет образовываться туман. Температура воздуха составит +4...+9 °С ночью и +12...+17 °С днем. Ночью ветер будет переменным, а днем — юго-восточным, 5–10 м/с.

На севере ожидается переменная облачность без дождей. Ночью температура составит +6...+11 °С, днём — +12...+17 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

В центральных областях сохранится сухая погода. Ночью термометры покажут +6...+11 °С, а днем — +13...+18 °С. Ветер будет юго-восточным, 5–10 м/с.

На юге Украины и в Крыму осадков не прогнозируется. Ночью ожидается +8...+13 °С, днём воздух прогреется до +16...+21 °С. Скорость юго-восточного ветра составит 5–10 м/с.

В восточных областях будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 °С, а днём — от +12 до +17 °С. Ветер будет юго-восточным, 7–12 м/с.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года средняя температура воздуха в Украине может быть на 1–2 градуса выше климатической нормы. В то же время в течение месяца ожидались резкие изменения погоды. Во второй половине октября синоптики прогнозировали ночные заморозки, а в Карпатах — первый снег.

Также Новини.LIVE писали о том, что в пятницу, 23 октября, магнитных бурь не прогнозировали. Несмотря на умеренную солнечную активность накануне, вероятность мощных вспышек М-класса оставалась низкой.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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