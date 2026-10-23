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На Солнце стало меньше вспышек: прогноз магнитных бурь

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23 октября 2026 11:08
Магнитные бури 23 октября: прогноз космической погоды на пятницу Новости.LIVE
Женщина идёт по улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 23 октября, магнитосфера Земли будет оставаться в спокойном состоянии, магнитных бурь не прогнозируется. Хотя накануне астрономы зафиксировали умеренную солнечную активность, в настоящее время вероятность мощных выбросов М-класса крайне мала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.

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Магнитные бури в Украине 23 октября

В течение последних 24 часов показатели активности были умеренными. За эти сутки ученые зарегистрировали в общей сложности семь локальных вспышек. Среди них оказались три вспышки класса В, а также четыре вспышки, классифицированные как класс С. По данным экспертов, подобные космические явления слишком слабы, поэтому они практически никак не сказываются на земных процессах.

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Прогноз магнитных бурь с 23 октября по 14 ноября. Фото: скриншот Метеопрог

Сегодня, 23 октября, уровень общей солнечной активности прогнозируется как низкий. Астрономы предполагают лишь небольшую вероятность того, что на Солнце может произойти более заметная вспышка М-класса.

Солнечная активность на 23 октября:

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  • Количество солнечных пятен – 31

Новини.LIVE ранее сообщали, что в пятницу, 23 октября, в Украине сохранится облачная с прояснениями погода. Ночные дожди, прошедшие по Правобережью, днем сместятся и охватят большинство областей страны. Сегодня сухо будет разве что в западных и восточных регионах.

Между тем в высокогорье Тибета произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр подземных толчков зафиксировали вблизи города Нагку. Стихия разрушила здания и унесла жизни по меньшей мере 16 человек.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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