На Солнце стало меньше вспышек: прогноз магнитных бурь
В пятницу, 23 октября, магнитосфера Земли будет оставаться в спокойном состоянии, магнитных бурь не прогнозируется. Хотя накануне астрономы зафиксировали умеренную солнечную активность, в настоящее время вероятность мощных выбросов М-класса крайне мала.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Meteoprog.
Магнитные бури в Украине 23 октября
В течение последних 24 часов показатели активности были умеренными. За эти сутки ученые зарегистрировали в общей сложности семь локальных вспышек. Среди них оказались три вспышки класса В, а также четыре вспышки, классифицированные как класс С. По данным экспертов, подобные космические явления слишком слабы, поэтому они практически никак не сказываются на земных процессах.
Сегодня, 23 октября, уровень общей солнечной активности прогнозируется как низкий. Астрономы предполагают лишь небольшую вероятность того, что на Солнце может произойти более заметная вспышка М-класса.
Солнечная активность на 23 октября:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури – 1%
- Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 31
Новини.LIVE ранее сообщали, что в пятницу, 23 октября, в Украине сохранится облачная с прояснениями погода. Ночные дожди, прошедшие по Правобережью, днем сместятся и охватят большинство областей страны. Сегодня сухо будет разве что в западных и восточных регионах.
Между тем в высокогорье Тибета произошло мощное землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр подземных толчков зафиксировали вблизи города Нагку. Стихия разрушила здания и унесла жизни по меньшей мере 16 человек.