На Сонці поменшало спалахів: прогноз магнітних бур
У п'ятницю, 23 жовтня, магнітосфера Землі залишатиметься у спокійному стані, жодних магнітних бур не прогнозується. Хоча напередодні астрономи зафіксували помірну сонячну активність, наразі ймовірність потужних викидів М-класу має дуже мало шансів.
Про це Новини.LIVE повідомляють з посиланням на прогноз Meteoprog.
Магнітні бурі в Україні 23 жовтня
Упродовж минулих 24 годин показники активності були помірні. За цю добу науковці зареєстрували загалом сім локальних вибухів. Серед них виявилося три спалахи класу В, а також чотири спалахи, які класифікували як клас С. За даними експертів, подібні космічні явища є надто слабкими, тому вони практично ніяк не позначаються на земних процесах.
СьогодніЖ, 23 жовтня, рівень загальної сонячної активності прогнозується як низький. Астрономи припускають лише невелику ймовірність того, що на зірці може статися більш відчутний спалах М-класу.
Сонячна активність на 23 жовтня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 15%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 31
Новини.LIVE інформували раніше, що в п'ятницю, 23 жовтня, в Україні утримається хмарна з проясненнями погода. Нічні дощі, що пройшли Правобережжям, удень змістяться й охоплять більшість областей країни. Сьогодні сухо буде хіба що в західних та східних регіонах.
Тим часом у високогір'ї Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7 балів. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували поблизу міста Нагку. Стихія зруйнувала будівлі та забрала життя щонайменше 16 людей.