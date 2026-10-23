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Головна Новини дня На Сонці поменшало спалахів: прогноз магнітних бур

На Сонці поменшало спалахів: прогноз магнітних бур

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23 жовтня 2026 11:08
Магнітні бурі 23 жовтня: прогноз космічної погоди на п'ятницю Новини.LIVE
Жінка йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 23 жовтня, магнітосфера Землі залишатиметься у спокійному стані, жодних магнітних бур не прогнозується. Хоча напередодні астрономи зафіксували помірну сонячну активність, наразі ймовірність потужних викидів М-класу має дуже мало шансів.

Про це Новини.LIVE повідомляють з посиланням на прогноз Meteoprog.

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Магнітні бурі в Україні 23 жовтня 

Упродовж минулих 24 годин показники активності були помірні. За цю добу науковці зареєстрували загалом сім локальних вибухів. Серед них виявилося три спалахи класу В, а також чотири спалахи, які класифікували як клас С. За даними експертів, подібні космічні явища є надто слабкими, тому вони практично ніяк не позначаються на земних процесах.

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Прогноз магнітних бур з 23 жовтня по 14 листопада. Фото: скриншот Метеопрог

СьогодніЖ, 23 жовтня, рівень загальної сонячної активності прогнозується як низький. Астрономи припускають лише невелику ймовірність того, що на зірці може статися більш відчутний спалах М-класу.

Сонячна активність на 23 жовтня:

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  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
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Новини.LIVE інформували раніше, що в п'ятницю, 23 жовтня, в Україні утримається хмарна з проясненнями погода. Нічні дощі, що пройшли Правобережжям, удень змістяться й охоплять більшість областей країни. Сьогодні сухо буде хіба що в західних та східних регіонах.

Тим часом у високогір'ї Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7 балів. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували поблизу міста Нагку. Стихія зруйнувала будівлі та забрала життя щонайменше 16 людей.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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