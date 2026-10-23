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Головна Новини дня Гідрометцентр попередив про дощі в центрі України сьогодні

Гідрометцентр попередив про дощі в центрі України сьогодні

Ua ru
23 жовтня 2026 05:20
Прогноз погоди в Україні 23 жовтня - де будуть дощі УНІАН
Люди під час дощу. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 23 жовтня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі на правобережжі країни пройшли дощі, але вдень дощі очікуються в Україні всюди, крім заходу та сходу.

Про це у четвер, 22 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 23 жовтня

Укргідрометцентр попередив, в яких областях України сьогодні будуть дощі - фото 1
Карта "Погода в Україні 23 жовтня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-східний, а на заході країни західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становила +8...+13 °С, в західних та східних областях +4...+9 °С. Вдень очікується +12...+17 °С, на півдні країни до +20 °С.

Температура в Україні вдень 23 жовтня 2026 року
Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 23 жовтня 2026 року

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, а також дощі.

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Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі по області становила +8...+13 °С, вдень +12...+17 °С.

Тим часом у Києві вночі +11...+13 °С, вдень +14...+16 °С.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 25 жовтня Україна перейде на зимовий час — стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Після переходу світанок за годинником настане раніше, однак і вечоріти почне швидше. Упродовж наступних тижнів тривалість світлового дня й надалі поступово зменшуватиметься.

Також ми писали, що за прогнозом Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, у жовтні 2026 року температура повітря в Україні буде на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму, однак протягом місяця очікуються різкі похолодання. У другій половині осені можливі нічні заморозки, а у високогір’ї Карпат прогнозують перший сніг.

погода Укргідрометцентр Україна синоптик дощ прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк

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