Люди во время дождя. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 23 октября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью на правобережье страны прошли дожди, а днем дожди ожидаются по всей Украине, кроме западных и восточных областей.

Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Украине 23 октября

Карта "Погода в Украине 23 октября 2026 года" от Укргидрометцентра

Сегодня будет дуть юго-восточный ветер, а на западе страны — западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составила +8...+13 °С, в западных и восточных областях +4...+9 °С. Днем ожидается +12...+17 °С, на юге страны до +20 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com по состоянию на 15:00 23 октября 2026 года

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, а также дожди.

Читайте также:

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью по области составляла +8…+13 °С, днём +12…+17 °С.

Между тем в Киеве ночью +11...+13 °С, днем +14...+16 °С.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов нужно перевести на час назад. После перехода рассвет по часам наступит раньше, однако и темнеть начнет быстрее. В течение следующих недель продолжительность светового дня будет и дальше постепенно сокращаться.

Также мы писали, что согласно прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в октябре 2026 года температура воздуха в Украине будет на 1–2 градуса выше климатической нормы, однако в течение месяца ожидаются резкие похолодания. Во второй половине осени возможны ночные заморозки, а в высокогорье Карпат прогнозируют первый снег.