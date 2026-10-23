Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Ігор Кібальчич підготував прогноз погоди в Україні на найближчі вихідні — суботу та неділю, 24 і 25 жовтня. За його даними, у більшості регіонів істотних опадів не очікується, а вдень повітря прогріватиметься до +21 °С. Водночас у західних областях місцями можливі дощі й тумани.

Про це повідомляє ресурс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Синоптична карта Європи. Зображення: meteoprog

Якою буде погода в Україні на вихідних

За прогнозом, погода залежатиме від антициклону — області підвищеного атмосферного тиску, яка сприяє встановленню стабільних погодних умов.

"Південно-східний вітер забезпечить доволі високі температурні показники в усіх регіонах країни", — зазначив синоптик.

Погода в Україні в суботу

У західних областях місцями дощитиме, також можливі тумани. На Закарпатті та Волині істотних опадів не прогнозують. Уночі температура становитиме +3...+8 °С, а у Вінницькій області — до +10 °С. Удень стовпчики термометрів покажуть +10...+16 °С. Швидкість вітру становитиме 3–8 м/с, його напрямок змінюватиметься.

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На півночі буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Уночі очікується +6...+11 °С, удень — +12...+17 °С. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

У центральних областях опадів не передбачається. Уночі температура триматиметься в межах +6...+11 °С, а вдень становитиме +14...+19 °С. Вітер буде південно-східним, 5–10 м/с.

На півдні України та в Криму збережеться суха й тепла погода. Невеликий дощ можливий лише вночі в окремих районах Одещини. Температура повітря вночі становитиме +8...+13 °С, удень — +16...+21 °С. Швидкість південно-східного вітру сягатиме 5–10 м/с.

У східних областях буде мінлива хмарність без опадів. Уночі прогнозують +6...+11 °С, удень — +13...+18 °С. Вітер буде східним, зі швидкістю 7–12 м/с.

Прогноз погоди на неділю

У західних регіонах уночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень істотних опадів не очікується. В окремих районах утворюватиметься туман. Температура повітря становитиме +4...+9 °С уночі та +12...+17 °С удень. Уночі вітер буде змінним, а вдень — південно-східним, 5–10 м/с.

На півночі очікується мінлива хмарність без дощів. Уночі температура становитиме +6...+11 °С, удень — +12...+17 °С. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

У центральних областях збережеться суха погода. У нічні години термометри покажуть +6...+11 °С, а вдень — +13...+18 °С. Вітер буде південно-східним, 5–10 м/с.

На півдні України та в Криму опадів не прогнозують. Уночі очікується +8...+13 °С, удень повітря прогріється до +16...+21 °С. Швидкість південно-східного вітру становитиме 5–10 м/с.

У східних областях буде мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від +5 до +10 °С, а вдень — від +12 до +17 °С. Вітер буде південно-східним, 7–12 м/с.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в жовтні 2026 року середня температура повітря в Україні може бути на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Водночас протягом місяця очікувалися різкі зміни погоди. У другій половині жовтня синоптики прогнозували нічні заморозки, а в Карпатах — перший сніг.

Також Новини.LIVE писали про те, що в п'ятницю, 23 жовтня, магнітних бур не прогнозували. Попри помірну сонячну активність напередодні, імовірність потужних спалахів М-класу залишалася низькою.