Подростки выезжают за границу — комментарий Осадчей

Телеведущая Екатерина Осадчая (слева) и журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец. Фото: скриншот

Украинским детям и подросткам необходимо давать представление об их будущем, образовании, карьере, зарплате и возможностях жизни в Украине, чтобы они могли планировать свою жизнь здесь, а не за рубежом.

Об этом Новини.LIVE сказала украинская телеведущая Катя Осадчая.

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Отвечая на вопрос журналистки Галины Остаповец о выезде украинских детей за границу, телеведущая выразили мнение, что родители вывозят их не только из-за фактора безопасности.

"Мы все живем в Украине все время войны и, к сожалению, привыкли к опасности. А вот к неопределенности привыкнуть сложнее. Поэтому детям нужно давать представление, где они нужны. Должны разговаривать с ними, мол, а ты можешь получить вот такое образование, такую-то зарплату, такую-то карьеру — помочь им выстроить путь. Так мы можем удержать наших детей", — уточнила Осадчая.

Телеведущая также призвала родителей и детей обращать внимание на те профессии, которые будут востребованы в Украине в следующие 3-5 лет.

"Мы с фондом будем работать над тем, чтобы выявлять пул профессии, в том числе децентрализованно по регионам. Ведь регион от региона отличается, и те профессии, которые очень нужны в одном, могут быть не нужны в другом", — подытожила телеведущая.

Также звезда согласилась, что в Украине существует тенденция выезда за границу мальчиков-подростков. И по ее словам, этот вопрос нужно ставить и возлагать его на государство.

"Мы как общественный сектор не можем на это влиять. Но да, таким образом мы теряем человеческий капитал и те подростки, которые выезжают сейчас, потом могут не вернуться. Это такой дискуссионный вопрос на уровне государства, который надо и стоит поднимать, не закрывать на него глаза. Потому что действительно мамы вывозят своих сыновей за границу", — согласилась телеведущая.

Напомним, ранее украинская телеведущая Катя Осадчая призвала русскоязычных родителей переходить на украинский язык.

А согласно результатам исследования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", каждый четвертый украинский ребенок рассматривает возможность выезда за границу.