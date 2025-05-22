Діти та їхнє бачення майбутнього - чому вони хочуть виїхати

Дівчинка у потягу. Фото: Укрзалізниця

Кожна четверта українська дитина розглядає можливість виїзду за кордон. Але водночас більшість батьків бажають, щоб їхні діти залишалися жити в Україні.

Про це повідомили експерти в результаті дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Підлітки, які думають про переїзд, називають кілька основних причин: більше можливостей за кордоном, бажання побачити світ, вища якість освіти та питання безпеки.

Водночас ймовірність того, що дитина не захоче жити в Україні, зростає, якщо вона мешкає у місті, бачить майбутнє країни безнадійним, уже визначилася з майбутньою професією, має високий рівень володіння англійською мовою, а також якщо її батьки мають вищу освіту.

Опитування проходило онлайн у березні 2025 року. У ньому взяли участь понад 10 тисяч респондентів — 5089 підлітків віком від 13 до 16 років та 5089 їхніх батьків або опікунів. Результати дослідження показують важливі тенденції щодо майбутнього української молоді та їхніх очікувань.

Нагадаємо, що у Києві 22 травня пройшла презентація дослідження під назвою "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", ініційована Фундацією Першої леді Олени Зеленської. Мета цього заходу — підтримати молодь у виборі майбутньої професії та сприяти їхньому успішному професійному становленню.

Катерина Осадча також поділилася рекомендаціями щодо мотивації дітей. Вона наголосила на важливості впровадження інноваційних підходів у навчальний процес, які були б захопливими і зрозумілими для школярів, щоб підвищити їхню зацікавленість та активність у навчанні.