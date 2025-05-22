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Почему украинские подростки все чаще хотят жить за границей

22 мая 2025 23:51
Анастасия Писаненко - редактор
Дети и их видение будущего — почему они хотят уехать
Девочка в поезде. Фото: Укрзализныця
Анастасия Писаненко - редактор

Каждый четвертый украинский ребенок рассматривает возможность выезда за границу. Но в то же время большинство родителей желают, чтобы их дети оставались жить в Украине.

Об этом сообщили эксперты в результате исследования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Подростки, которые думают о переезде, называют несколько основных причин: больше возможностей за рубежом, желание увидеть мир, высокое качество образования и вопросы безопасности.

В то же время вероятность того, что ребенок не захочет жить в Украине, возрастает, если он живет в городе, видит будущее страны безнадежным, уже определился с будущей профессией, имеет высокий уровень владения английским языком, а также если его родители имеют высшее образование.

Опрос проходил онлайн в марте 2025 года. В нем приняли участие более 10 тысяч респондентов — 5089 подростков в возрасте от 13 до 16 лет и 5089 их родителей или опекунов. Результаты исследования показывают важные тенденции относительно будущего украинской молодежи и их ожиданий.

Напомним, что в Киеве 22 мая прошла презентация исследования под названием "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", инициированная Фондом первой леди Елены Зеленской. Цель этого мероприятия — поддержать молодежь в выборе будущей профессии и способствовать их успешному профессиональному становлению.

Екатерина Осадчая также поделилась рекомендациями по мотивации детей. Она подчеркнула важность внедрения инновационных подходов в учебный процесс, которые были бы увлекательными и понятными для школьников, чтобы повысить их заинтересованность и активность в обучении.

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