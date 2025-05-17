Катя Осадча розповіла про нові методи навчання - новини України

Катя Осадча та Галина Остаповець

Освітні втрати, які відбулися спершу через пандемію коронавірус, а потім через повномасштабне вторгнення РФ, не дають наснаги до навчання дітям. Тому аби зацікавити їх навчанням – слід впроваджувати в освітній процес інноваційні методи, цікаві школярам.

Про це Новини.LIVE сказала українська телеведуча Катя Осадча.

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"Спершу у нас був ковід, далі війна, усім складно навчатися онлайн або навчатися у сховищах. Це не додає наснаги до навчання. Тому важливі інноваційні методи, які будуть надихати їх. Бо якби ми батьки не хотіли, щоб діти не сиділи у планшетах – вони все рівно там сидять. Тому нехай дивляться цікаві круті освітні відео, де будуть дізнаватися щось нове, навіть не думаючи про це", — сказала телеведуча.

Осадча також згадала телевізійний освітній англомовний проект, завдяки якому ще у дитинстві вона вивчила чимало слів англійською мовою.

"У цій передачі в ігровій формі розповідали англійські слова, більшість з яких я запам’ятала. І коли пізніше почала вивчати англійську – вони мені дуже допомогли. І те, що таких інтерактивних проектів досі не з’явилося – я вважаю великою помилкою", — підсумувала телеведуча.

Нагадаємо, згідно постанови Кабміну від 2 травня, всі дипломи українців тепер будуть в цифровому форматі.

Останній дзвоник у київських школах відбудеться 30 травня. А от документи про здобуття освіти школярам та випускникам вручатимуть у червні.

