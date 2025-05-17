Катя Осадча рассказала о новых методах обучения - новости Украины

Катя Осадчая и Галина Остаповец

Образовательные потери, которые произошли сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за полномасштабного вторжения РФ, не дают сил к обучению детям. Поэтому чтобы заинтересовать их обучением — следует внедрять в образовательный процесс инновационные методы, интересные школьникам.

Об этом Новини.LIVE сказала украинская телеведущая Катя Осадча.

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"Сначала у нас был ковид, дальше война, всем сложно учиться онлайн или учиться в хранилищах. Это не добавляет сил к обучению. Поэтому важны инновационные методы, которые будут вдохновлять их. Потому что если бы мы родители не хотели, чтобы дети не сидели в планшетах - они все равно там сидят. Поэтому пусть смотрят интересные крутые образовательные видео, где будут узнавать что-то новое, даже не думая об этом", — сказала телеведущая.

Осадчая также вспомнила телевизионный образовательный англоязычный проект, благодаря которому еще в детстве она выучила немало слов на английском языке.

"В этой передаче в игровой форме рассказывали английские слова, большинство из которых я запомнила. И когда позже начала изучать английский - они мне очень помогли. И то, что таких интерактивных проектов до сих пор не появилось - я считаю большой ошибкой", — подытожила телеведущая.

Напомним, согласно постановлению Кабмина от 2 мая, все дипломы украинцев теперь будут в цифровом формате.

Последний звонок в киевских школах состоится 30 мая. А вот документы о получении образования школьникам и выпускникам будут вручать в июне.