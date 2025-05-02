Електронні дипломи про освіту — українців чекає нововведення

Застосунок "Дія" в телефоні. Фото: thedigital.gov.ua

Всі дипломи українців тепер будуть в цифровому форматі. Відповідну постанову 2 травня ухвалив Кабінет Міністрів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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Гончаренко розповів, що 2 травня Кабінет Міністр України ухвалив постанову, яка запускає повноцінну систему електронних документів про освіту (е-документ).

Це електронне відображення диплома, атестата чи іншого освітнього документа, який:

створюється на основі записів у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

містить унікальний код (QR-код, штрих-код або цифровий ідентифікатор);

доступний через застосунок і портал "Дія".

"Усі документи — від атестата до диплома про вищу освіту чи наукового ступеня — будуть доступні онлайн. Після повномасштабного вторгнення РФ тисячі українців втратили документи через евакуацію або обстріли", — роз'яснив Гончаренко.

Він додав, що електронна версія документів дасть можливість відновити права на навчання та роботу навіть без фізичного диплома.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в "Дії" запрацює унікальна функція для військових, яка допоможе одружитися.

Також ми повідомляли, що в "Дії" тепер доступний дозвіл на зброю. Українці також будуть отримувати онлайн-сповіщення про закінчення терміну дії дозволу.