Электронные дипломы об образовании — украинцев ждет нововведение

Приложение "Дія" в телефоне. Фото: thedigital.gov.ua

Все дипломы украинцев теперь будут в цифровом формате. Соответствующее постановление 2 мая принял Кабинет министров.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Электронные дипломы об образовании

Гончаренко рассказал, что 2 мая Кабинет министр Украины принял постановление, которое запускает полноценную систему электронных документов об образовании (е-документ).

Это электронное отображение диплома, аттестата или иного образовательного документа, который:

создается на основе записей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО);

содержит уникальный код (QR-код, штрих-код или цифровой идентификатор);

доступен через приложение и портал "Дія".

"Все документы — от аттестата до диплома о высшем образовании или ученой степени — будут доступны онлайн. После полномасштабного вторжения РФ тысячи украинцев потеряли документы из-за эвакуации или обстрелов", — разъяснил Гончаренко.

Он добавил, что электронная версия документов даст возможность восстановить права на обучение и работу даже без физического диплома.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Напомним, недавно мы писали, что в "Дії" заработает уникальная функция для военных, которая поможет жениться.

Также мы сообщали, что в "Дії" теперь доступно разрешение на оружие. Украинцы также будут получать онлайн оповещения об окончании срока действия разрешения.