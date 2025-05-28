Підлітки виїжджають за кордон — коментар Осадчої

Осадча відреагувала на виїзд хлопців-підлітків за кордон
Українським дітям та підліткам необхідно давати уявлення про їхнє майбутнє, освіту, кар’єру, зарплатню та можливості життя в Україні, аби вони могли планувати своє життя тут, а не за кордоном.
Про це Новини.LIVE сказала українська телеведуча Катя Осадча.
Відповідаючи на питання журналістки Галини Остаповець про виїзд українських дітей за кордон, телеведуча висловили думку, що батьки вивозять їх не лише через безпековий фактор.
"Ми всі живемо в Україні весь час війни і, на жаль, звикли до небезпеки. А от до невизначеності звикнути складніше. Тому дітям потрібно давати уявлення, де вони потрібні. Маємо розмовляти з ними, мовляв, а ти можеш отримати ось таку освіту, таку-то зарплатню, таку кар’єру — допомогти їй вибудувати шлях. Так ми можемо втримати наших дітей", — уточнила Осадча.
Телеведуча також закликала батьків та дітей звертати увагу на ті професії, які будуть затребувані в Україну у наступні 3-5 років.
"Ми з фундацією будемо працювати над тим, аби виявляти пул професії, в тому числі децентралізовано по регіонах. Адже регіон від регіону відрізняється і ті професії, які дуже потрібні в одному — можуть бути непотрібні в іншому", — підсумувала телеведуча.
Також зірка погодилася, що в Україні існує тенденція виїзду за кордон хлопців-підлітків. І за її словами, це питання потрібно ставити і покладати його на державу.
"Ми як громадський сектор не можемо на це впливати. Але так, таким чином ми втрачаємо людський капітал і ті підлітки, які виїжджають зараз, потім можуть не повернутися. Це таке дискусійне питання на рівні держави, яке треба і варто піднімати, не закривати на нього очі. Бо дійсно мами вивозять своїх синів за кордон", — погодилась телеведуча.
Нагадаємо, раніше українська телеведуча Катя Осадча закликала російськомовних батьків переходити на українську мову.
А згідно з результатами дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", кожна четверта українська дитина розглядає можливість виїзду за кордон.
Читайте Новини.LIVE!