Підлітки виїжджають за кордон — коментар Осадчої

Телеведуча Катерина Осадча (ліворуч) та журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. Фото: скриншот

Українським дітям та підліткам необхідно давати уявлення про їхнє майбутнє, освіту, кар’єру, зарплатню та можливості життя в Україні, аби вони могли планувати своє життя тут, а не за кордоном.

Про це Новини.LIVE сказала українська телеведуча Катя Осадча.

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Відповідаючи на питання журналістки Галини Остаповець про виїзд українських дітей за кордон, телеведуча висловили думку, що батьки вивозять їх не лише через безпековий фактор.

"Ми всі живемо в Україні весь час війни і, на жаль, звикли до небезпеки. А от до невизначеності звикнути складніше. Тому дітям потрібно давати уявлення, де вони потрібні. Маємо розмовляти з ними, мовляв, а ти можеш отримати ось таку освіту, таку-то зарплатню, таку кар’єру — допомогти їй вибудувати шлях. Так ми можемо втримати наших дітей", — уточнила Осадча.

Телеведуча також закликала батьків та дітей звертати увагу на ті професії, які будуть затребувані в Україну у наступні 3-5 років.

"Ми з фундацією будемо працювати над тим, аби виявляти пул професії, в тому числі децентралізовано по регіонах. Адже регіон від регіону відрізняється і ті професії, які дуже потрібні в одному — можуть бути непотрібні в іншому", — підсумувала телеведуча.

Також зірка погодилася, що в Україні існує тенденція виїзду за кордон хлопців-підлітків. І за її словами, це питання потрібно ставити і покладати його на державу.

"Ми як громадський сектор не можемо на це впливати. Але так, таким чином ми втрачаємо людський капітал і ті підлітки, які виїжджають зараз, потім можуть не повернутися. Це таке дискусійне питання на рівні держави, яке треба і варто піднімати, не закривати на нього очі. Бо дійсно мами вивозять своїх синів за кордон", — погодилась телеведуча.

Нагадаємо, раніше українська телеведуча Катя Осадча закликала російськомовних батьків переходити на українську мову.

А згідно з результатами дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", кожна четверта українська дитина розглядає можливість виїзду за кордон.