Ростиславу Карандееву объявили подозрение — содействовал выезду мужчин за границу

Правоохранители в бывшего министра. Фото: прокуратура Украины

​​​​​​Бывший и.о. министра культуры и информационной политики способствовал незаконному выезду мужчин призывного возраста за границу. Чиновник использовал в качестве прикрытия "музыкальные гастроли". Благодаря этой схеме Украину покинули восемь мужчин и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко.

Музыкальные гастроли как прикрытие для выезда за границу

Кравченко рассказал, что схема экс-министра выглядела как выезд на благотворительные концерты за границу. На бумаге мужчины были участниками музыкальной группы, однако на самом деле не имели никакого отношения к музыке.

По словам генпрокурора, именно поэтому пограничники сначала отказали им в пересечении границы, но после этого руководитель министерства повторно направил письмо в ГПСУ. В документе он просил содействовать выезду этих же лиц уже в качестве участников музыкальной группы.

Так, это письмо стало основанием для пересечения границы. В результате из Украины выехали восемь мужчин призывного возраста и до сих пор не вернулись.

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"Во время войны любое решение должностного лица, касающееся выезда военнообязанных за границу, — это не формальность. Это вопрос государственной безопасности, доверия к институтам и справедливости по отношению к тем, кто выполняет свой долг перед страной. Должность не дает права обходить закон", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Он добавил, что в настоящее время ведется расследование. Правоохранители установят дополнительные эпизоды и других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме. Бывшему министру сообщено о подозрении.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, речь идет о Ростиславе Карандееве, который возглавлял Министерство культуры с 28 июля 2023 года по сентябрь 2024 года.

Комментарий Карандеева

В комментарии "Суспільному" Ростислав Карандеев подтвердил, что ему вручили подозрение в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.

"И сейчас, и раньше — и во время моего руководства министерством — мы выезжали по письмам о содействии, подписанным руководителем министерства. И один из таких выездов тоже был осуществлен по письму, подписанному мной, и люди не вернулись", — пояснил экс-министр.

Как писали Новини.LIVE, недавно на границе задержали мужчину, который ехал с двумя женами. 43-летний житель Донецкой области вместе с 63-летней жительницей Запорожской области уверяли, что едут в свадебное путешествие.

В то же время в ГПСУ сообщили о сезонной загруженности на границе с Польшей. Андрей Демченко опроверг информацию о коллапсе и остановке движения, а также призвал следить за загруженностью пунктов пропуска перед тем, как выезжать к границе.