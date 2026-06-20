Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Организовывал "гастроли" за границей: министру культуры объявили подозрение

Организовывал "гастроли" за границей: министру культуры объявили подозрение

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 12:53
Ростиславу Карандееву объявили подозрение — содействовал выезду мужчин за границу
Правоохранители в бывшего министра. Фото: прокуратура Украины

​​​​​​Бывший и.о. министра культуры и информационной политики способствовал незаконному выезду мужчин призывного возраста за границу. Чиновник использовал в качестве прикрытия "музыкальные гастроли". Благодаря этой схеме Украину покинули восемь мужчин и до сих пор не вернулись.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко.

Музыкальные гастроли как прикрытие для выезда за границу

Кравченко рассказал, что схема экс-министра выглядела как выезд на благотворительные концерты за границу. На бумаге мужчины были участниками музыкальной группы, однако на самом деле не имели никакого отношения к музыке.

По словам генпрокурора, именно поэтому пограничники сначала отказали им в пересечении границы, но после этого руководитель министерства повторно направил письмо в ГПСУ. В документе он просил содействовать выезду этих же лиц уже в качестве участников музыкальной группы.

Так, это письмо стало основанием для пересечения границы. В результате из Украины выехали восемь мужчин призывного возраста и до сих пор не вернулись.

Читайте также:

"Во время войны любое решение должностного лица, касающееся выезда военнообязанных за границу, — это не формальность. Это вопрос государственной безопасности, доверия к институтам и справедливости по отношению к тем, кто выполняет свой долг перед страной. Должность не дает права обходить закон", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Он добавил, что в настоящее время ведется расследование. Правоохранители установят дополнительные эпизоды и других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме. Бывшему министру сообщено о подозрении.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, речь идет о Ростиславе Карандееве, который возглавлял Министерство культуры с 28 июля 2023 года по сентябрь 2024 года.

Комментарий Карандеева

В комментарии "Суспільному" Ростислав Карандеев подтвердил, что ему вручили подозрение в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу.

"И сейчас, и раньше — и во время моего руководства министерством — мы выезжали по письмам о содействии, подписанным руководителем министерства. И один из таких выездов тоже был осуществлен по письму, подписанному мной, и люди не вернулись", — пояснил экс-министр.

Как писали Новини.LIVE, недавно на границе задержали мужчину, который ехал с двумя женами. 43-летний житель Донецкой области вместе с 63-летней жительницей Запорожской области уверяли, что едут в свадебное путешествие.

В то же время в ГПСУ сообщили о сезонной загруженности на границе с Польшей. Андрей Демченко опроверг информацию о коллапсе и остановке движения, а также призвал следить за загруженностью пунктов пропуска перед тем, как выезжать к границе.

Минкульт подозрение выезд за границу
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации