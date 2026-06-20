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Головна Новини дня Організовував "гастролі" за кордоном: ексміністр культури отримав підозру

Організовував "гастролі" за кордоном: ексміністр культури отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 12:53
Ростислав Карандєєв отримав підозру — сприяв виїзду чоловіків за кордон
Правоохоронці в ексміністра. Фото: прокуратура України

​​​​​​Колишній т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики сприяв незаконному виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Чиновник використовував для прикриття "музичні гастролі". Завдяки цій схемі Україну покинули вісім чоловіків і до цього часу не повернулися. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на генерального прокурора Руслана Кравченка. 

Музичні гастролі як прикриття для виїзду за кордон

Кравченко розповів, що схема ексміністра мала вигляд виїзду на благодійні концерти за кордон. На папері чоловіки були учасниками музичного гурту, однак насправді не мали жодного стосунку до музики.

За словами генпрокурора, саме тому прикордонники спершу відмовили їм у перетині кордону, але після цього керівник міністерства повторно направив лист до ДПСУ. У документів він просив сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту.

Так, цей лист став підставою для перетину кордону. В результаті з України виїхали восьмеро чоловіків призовного віку і до цього часу не повернулися.

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"Під час війни будь-яке рішення посадовця, яке стосується виїзду військовозобов’язаних за кордон, — це не формальність. Це питання державної безпеки, довіри до інституцій і справедливості щодо тих, хто виконує свій обов’язок перед країною. Посада не дає права обходити закон", — наголосив Руслан Кравченко. 

Він додав, що наразі триває розслідування. Правоохоронці встановлють додаткові епізоди та інших осіб, які можуть бути причетними до цієї схеми. Ексміністру повідомили про підозру.

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, йдеться про Ростислава Карандєєва, який очолював Міністерство культури від 28 липня 2023 до вересня 2024 року. 

Коментар Карандєєва

У коментарі "Суспільному" Ростилав Карандєєв підтвердив, що йому вручили підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон.

"І зараз, і раніше — і за часів мого керівництва міністерством — ми виїжджали за листами сприяння, підписаними керівником міністерства. І один із таких виїздів теж було здійснено за листом, підписаним мною, і люди не повернулися", — пояснив ексміністр. 

Як писали Новини.LIVE, нещодавно на кордоні викрили чоловіка, який їхав з двома дружинами. 43-річний житель Донецької області разом із 63-річною жителькою Запорізької області запевняли, що їдуть у весільну пордорож. 

Водночас у ДПСУ повідомили про сезонне навантаження на кордоні з Польщею. Андрій Демченко спростував інформацію про колапс та зупинку руху і закликав дивитися стан завантаженості пунктів пропуску перед тим, як їхати до кордону.

Мінкульт підозра виїзд за кордон
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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