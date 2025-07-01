Адам Кадыров срочно женился и поразил россиян часами безумной стоимости

Адам Кадыров срочно женился — почему так спешили со свадьбой
На днях один из сыновей печально известного Рамзана Кадырова срочно женился. Жениха лично в Кремле поздравил диктатор РФ Владимир Путин. Политологи и эксперты увидели в этом изменения в руководстве оккупированной Чечни.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и оппозиционные агентства.
Что не так с женитьбой Кадырова-младшего
Эксперты отмечают, что странным является срочность свадьбы, ведь Адаму всего 17 лет и только в ноябре он станет совершеннолетним. Некоторые видят в такой срочности кавказские традиции, по которым Адама будут считать мужчиной только после свадьбы.
Некоторые политологи высказывают мнение, что такая срочность вызвана плохим состоянием здоровья Рамзана Кадырова и что у него нет времени ждать ноября до совершеннолетия Адама. Надо было быстро женить его и утвердить преемником после себя.
Еще одним аргументом в копилку такой версии служит факт, что лично диктатор РФ Путин поздравил Адама в Кремле, а не просто поздравил по телефону или письмом. Считается, что Адам встретился с Путиным в качестве преемника отца.
Чем поразил Адам на свадьбе
Свадьба Кадырова-младшего была закрытой, но у журналистов уже появилась информация, что Адама приехали поздравить послы Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана, вице-премьеры РФ Денис Мантуров и Александр Новак, полпред в Южном федеральном округе и бывший генпрокурор Юрий Чайка, лидер ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Но главный ажиотаж вызвали всего два фото Адама, которые стали доступны публике. На одном из них 17-летний Адам сидит в лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого цвета и стреляет из пистолета Стечкина. Всего таких автомобилей было выпущено 460 экземпляров в трех цветах, а стартовая цена модели в Германии составляла почти $190 тысяч.
Также неприятно поразило российскую публику, особенно Z-патриотов, что на руке у Кадырова-младшего заметили часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA стоимостью до 8 млн. долларов.
Россияне недовольны тем, что Чечня при клане Кадыровых получает ежегодно из бюджета РФ 300 млрд рублей дотаций и не приносит прибыли, а сын руководителя республики, да и весь клан, щеголяют роскошью.
Также у "глубинного народа" возникли вопросы: что будет, если рядовой россиянин сядет за руль "Мерса" в 17 лет и будет стрелять на улице из пистолета.
Интересно, что даже Москве такие "понты" не понравились, ведь во многих контролируемых Кремлем крупных и популярных СМИ появилась информация о часах Кадырова-младшего.
Сколько медалей у Адама Кадырова
Постоянные награждения медалями и наградами Кадырова-младшего в Интернете уже стали мемом. В свои 17 лет парень получает высокие звания и является куратором МВД Чечни.
Среди его наград: звание Героя Чеченской Республики, орден "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), орден "За служение религии Ислам" и орден "Трудовая Доблесть России". Международных наград и орденов еще больше.
Ранее мы сообщали, что глава оккупированной Россией Чечни Рамзан Кадыров решил назвать в честь Владимира Путина целый новый район Грозного. Впрочем, этот район существует лишь в виде макета.
Напомним, мы ранее писали о том, что Кадыров, по слухам, попросил Путина уволить его с должности главы Чечни.
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