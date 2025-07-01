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Главная Новости дня Адам Кадыров срочно женился — почему так спешили со свадьбой

Адам Кадыров срочно женился — почему так спешили со свадьбой

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 03:00
Адам Кадыров срочно женился и поразил россиян часами безумной стоимости
Адам Кадыров на своей свадьбе. Фото: Скриншот

На днях один из сыновей печально известного Рамзана Кадырова срочно женился. Жениха лично в Кремле поздравил диктатор РФ Владимир Путин. Политологи и эксперты увидели в этом изменения в руководстве оккупированной Чечни.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и оппозиционные агентства.

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Что не так с женитьбой Кадырова-младшего

"Орденоносец" Адам Кадыров срочно женился — в чем интрига - фото 1
Адам Кадыров (справа) с часами за 8 млн долларов. Фото: росСМИ

Эксперты отмечают, что странным является срочность свадьбы, ведь Адаму всего 17 лет и только в ноябре он станет совершеннолетним. Некоторые видят в такой срочности кавказские традиции, по которым Адама будут считать мужчиной только после свадьбы.

Некоторые политологи высказывают мнение, что такая срочность вызвана плохим состоянием здоровья Рамзана Кадырова и что у него нет времени ждать ноября до совершеннолетия Адама. Надо было быстро женить его и утвердить преемником после себя.

Еще одним аргументом в копилку такой версии служит факт, что лично диктатор РФ Путин поздравил Адама в Кремле, а не просто поздравил по телефону или письмом. Считается, что Адам встретился с Путиным в качестве преемника отца.

Чем поразил Адам на свадьбе

Свадьба Кадырова-младшего была закрытой, но у журналистов уже появилась информация, что Адама приехали поздравить послы Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана, вице-премьеры РФ Денис Мантуров и Александр Новак, полпред в Южном федеральном округе и бывший генпрокурор Юрий Чайка, лидер ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Но главный ажиотаж вызвали всего два фото Адама, которые стали доступны публике. На одном из них 17-летний Адам сидит в лимитированном Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого цвета и стреляет из пистолета Стечкина. Всего таких автомобилей было выпущено 460 экземпляров в трех цветах, а стартовая цена модели в Германии составляла почти $190 тысяч.

Также неприятно поразило российскую публику, особенно Z-патриотов, что на руке у Кадырова-младшего заметили часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA стоимостью до 8 млн. долларов.

"Орденоносец" Адам Кадыров срочно женился — в чем интрига - фото 2
Часы Jacob & Co. Billionaire ASHOKA. Фото: Скриншот

Россияне недовольны тем, что Чечня при клане Кадыровых получает ежегодно из бюджета РФ 300 млрд рублей дотаций и не приносит прибыли, а сын руководителя республики, да и весь клан, щеголяют роскошью.

Также у "глубинного народа" возникли вопросы: что будет, если рядовой россиянин сядет за руль "Мерса" в 17 лет и будет стрелять на улице из пистолета.

Интересно, что даже Москве такие "понты" не понравились, ведь во многих контролируемых Кремлем крупных и популярных СМИ появилась информация о часах Кадырова-младшего.

Сколько медалей у Адама Кадырова

Постоянные награждения медалями и наградами Кадырова-младшего в Интернете уже стали мемом. В свои 17 лет парень получает высокие звания и является куратором МВД Чечни.

Среди его наград: звание Героя Чеченской Республики, орден "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), орден "За служение религии Ислам" и орден "Трудовая Доблесть России". Международных наград и орденов еще больше.

Ранее мы сообщали, что глава оккупированной Россией Чечни Рамзан Кадыров решил назвать в честь Владимира Путина целый новый район Грозного. Впрочем, этот район существует лишь в виде макета.

Напомним, мы ранее писали о том, что Кадыров, по слухам, попросил Путина уволить его с должности главы Чечни.

россия владимир путин свадьба Рамзан Кадыров Чеченская республика
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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