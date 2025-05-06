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Кадиров просить звільнення з посади глави Чечні — що відомо

6 травня 2025 18:04
Аркадій Пастула - Редактор
На тлі чуток про хворобу Рамзан Кадиров заявив про відставку
Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Рамзан Кадиров заявив, що просить звільнення з посади глави Чечні. У мережі давно ширяться чутки про погіршення його здоровʼя.

Про це повідомляють росЗМІ у вівторок, 6 травня.

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Відставка Кадирова

Глава Чечні вже звернувся з проханням про своє звільнення. Відомо, що він обіймає свою посаду вже 18 років — з 2007 року. 

Крім того, він прокоментував чутки про відставку.

"Я теж чув ці чутки. Пишуть різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили від посади. Інший матиме свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають", — наголосив Кадиров.

Нагадаємо, Кадиров посварився з російським диктатором Володимиром Путіним. Ймовірно, його хвороба прогресує, хоча він намагається приховувати це.

Раніше головнокомандувач ЗС Чеченської Республіки Ічкерія Абдул-Хакім Шишані відповів, що буде з Кадировим після падіння режиму Кремля.

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