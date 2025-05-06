На фоне слухов о болезни Рамзан Кадыров заявил об отставке

Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Рамзан Кадыров заявил, что просит увольнения с должности главы Чечни. В сети давно ходят слухи об ухудшении его здоровья.

Об этом сообщают росСМИ во вторник, 6 мая.

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Глава Чечни уже обратился с просьбой о своем увольнении. Известно, что он занимает свою должность уже 18 лет — с 2007 года.

Кроме того, он прокомментировал слухи об отставке.

"Я тоже слышал эти слухи. Пишут разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. Другой будет иметь свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат", — подчеркнул Кадыров.

Напомним, Кадыров поссорился с российским диктатором Владимиром Путиным. Вероятно, его болезнь прогрессирует, хотя он пытается скрывать это.

Ранее главнокомандующий ВС Чеченской Республики Ичкерия Абдул-Хаким Шишани ответил, что будет с Кадыровым после падения режима Кремля.