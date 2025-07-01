Адам Кадиров терміново одружився і вразив росіян годинником шаленої вартості

Адам Кадиров на своєму весіллі. Фото: Скриншот

Днями один із синів Рамзана Кадирова терміново одружився. Нареченого особисто у Кремлі привітав диктатор РФ Володимир Путін. Експерти побачили в цьому можливі зміни у керівництві окупованої Чечні.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ та опозиційні агенції.

Реклама

Читайте також:

Що не так з одруженням Кадирова-молодшого

Адам Кадиров (праворуч) з годинником за 8 млн доларів. Фото: росЗМІ

Експерти зазначають, що дивним є терміновість весілля, адже Адаму всього 17 років і лише у листопаді він стане повнолітнім.

Деякі російські юристи припустили, що весілля може бути необхідним, щоб неповнолітній син Кадирова скоріше став дієздатним. Така потреба пов'язана із планами Рамзана Кадирова передати владу в республіці саме Адаму.

Повна дієздатність у Росії, зазвичай, настає у 18 років, але у разі укладання шлюбу — раніше. Адам Кадиров і так досяг би повноліття в листопаді.

"Отже, поспіх із весіллям може бути викликаний якимись подіями за участю Рамзана Кадирова, які відбудуться до листопада", — зазначив один з юристів.

Чим вразив Адам на весіллі

Весілля Кадирова-молодшого було закритим, але у журналістів вже з'явилась інформація, що Адама приїхали привітати посли Ірану, ОАЕ, Туреччини, Казахстану, віце-прем'єри РФ Денис Мантуров та Олександр Новак, повпред у Південному федеральному окрузі та колишній генпрокурор Юрій Чайка, лідер ЛДПР та депутат Держдуми Леонід Слуцький.

Але головний ажіотаж викликали всього два фото Адама, які стали доступні публіці. На одному з них 17-річний Адам сидить у лімітованому Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого кольору і стріляє з пістолета Стєчкіна. Всього таких автомобілів було випущено 460 екземплярів у трьох кольорах, а стартова ціна моделі у Німеччині становила майже $190 тисяч.

Також неприємно вразило російську публіку, особливо Z-патріотів, що на руці у Кадирова-молодшого помітили годинник Jacob & Co. Billionaire ASHOKA вартістю до 8 млн. доларів.

Годинники годинник Jacob & Co. Billionaire ASHOKA. Фото: Скриншот

Росіяни невдоволені тим, що Чечня при клані Кадирових отримує щорічно з бюджету РФ 300 млрд рублів дотацій і не приносить прибутку, а син керівника республіки, та й весь клан, хизуються розкішшю.

Також у "глибинного народу" виникли питання: що буде, якщо пересічний росіянин сяде за кермо "Мерса" у 17 років і буде стріляти на вулиці з пістолета.

Цікаво, що навіть Москві такі "понти" не сподобались, адже у багатьох контрольованих Кремлем великих та популярних ЗМІ з'явилась інформація про годинник Кадирова-молодшего.

Скільки медалей в Адама Кадирова

Постійні нагородження медалями та нагородами Кадирова-молодшого в Інтернеті вже стали мемом. У свої 17 років хлопець отримує високі звання і є куратором МВС Чечні.

Серед його нагород: звання Героя Чеченської Республіки, орден "Даймехкан Сій" ("Честь Вітчизни"), орден "За служіння релігії Іслам" та орден "Трудова Доблесть Росії". Міжнародних нагород та орденів ще більше.

Раніше ми повідомляли, що глава окупованої Росією Чечні Рамзан Кадиров вирішив назвати на честь Володимира Путіна цілий новий район Грозного. Втім, цей район існує лише у вигляді макета.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що Кадиров, за чутками, попросив Путіна звільнити його з посади глави Чечні.