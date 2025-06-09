Орбан назвал РФ слабой для войны против Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия "слишком слабая", чтобы начать войну против Европы. Ведь, как отметил венгерский политик, РФ не смогла победить даже одну Украину.

Об этом Орбан заявил в интервью французскому телеканалу LCI, цитирует Telex.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине не перерастет в глобальный конфликт, ведь Россия, по его мнению, слишком слаба.

"Россияне слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину, поэтому они не могут по-настоящему атаковать НАТО", — сказал Орбан. Он отметил, что поэтому не боится распространения конфликта на мировую арену.

Кроме того, венгерский чиновник считает, что сначала должен быть режим тишины, а уже потом — мирное соглашение, но не между Украиной и Россией, а между США и Россией.

Орбан также в очередной раз заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО или ЕС, поскольку, по его словам, "это не отвечает интересам Евросоюза, в частности — Венгрии".

Чиновник отметил, что Европа должна быть сильной, потому что "русские понимают только язык силы". При этом он добавил, что с российским диктатором Владимиром Путиным "нужно договариваться", и заявил, что "с радостью" примет его в Будапеште.

"Если Путин захочет приехать в Венгрию — мы его искренне примем", — сказал Орбан.

Напомним, что недавно Виктор Орбан в очередной раз заявил, что сделает все возможное, чтобы помешать Украине вступить в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что Украина якобы "высосет" все ресурсы из Европейского Союза.