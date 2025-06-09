Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Орбан заявил, что Россия "слишком слабая" для войны против НАТО arrow

Орбан заявил, что Россия "слишком слабая" для войны против НАТО

9 июня 2025 19:32
Евтушенко Алина - редактор
Орбан назвал РФ слабой для войны против Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия "слишком слабая", чтобы начать войну против Европы. Ведь, как отметил венгерский политик, РФ не смогла победить даже одну Украину.

Об этом Орбан заявил в интервью французскому телеканалу LCI, цитирует Telex.

Реклама
Читайте также:

Орбан о возможности войны РФ против НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что война в Украине не перерастет в глобальный конфликт, ведь Россия, по его мнению, слишком слаба.

"Россияне слишком слабы для этого. Они даже не могут победить Украину, поэтому они не могут по-настоящему атаковать НАТО", — сказал Орбан. Он отметил, что поэтому не боится распространения конфликта на мировую арену.

Кроме того, венгерский чиновник считает, что сначала должен быть режим тишины, а уже потом — мирное соглашение, но не между Украиной и Россией, а между США и Россией.

Орбан также в очередной раз заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО или ЕС, поскольку, по его словам, "это не отвечает интересам Евросоюза, в частности — Венгрии".

Чиновник отметил, что Европа должна быть сильной, потому что "русские понимают только язык силы". При этом он добавил, что с российским диктатором Владимиром Путиным "нужно договариваться", и заявил, что "с радостью" примет его в Будапеште.

"Если Путин захочет приехать в Венгрию — мы его искренне примем", — сказал Орбан.

Напомним, что недавно Виктор Орбан в очередной раз заявил, что сделает все возможное, чтобы помешать Украине вступить в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что Украина якобы "высосет" все ресурсы из Европейского Союза.

НАТО Европа Виктор Орбан война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации