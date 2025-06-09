Орбан назвав РФ слабкою для війни проти Європи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Росія "надто слабка", аби розпочати війну проти Європи. Адже, як зазначив угорський політик, РФ не змогла перемогти навіть одну Україну.

Про це Орбан заявив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, цитує Telex.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що війна в Україні не переросте у глобальний конфлікт, адже Росія, на його думку, занадто слабка.

"Росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не можуть по-справжньому атакувати НАТО", — сказав Орбан. Він зазначив, що тому не боїться поширення конфлікту на світову арену.

Крім того, угорський посадовець вважає, що спочатку має бути режим тиші, а вже потім — мирна угода, але не між Україною та Росією, а між США та Росією.

Орбан також вчергове заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО чи ЄС, оскільки, за його словами, "це не відповідає інтересам Євросоюзу, зокрема — Угорщини".

Посадовець зазначив, що Європа має бути сильною, бо "росіяни розуміють лише мову сили". При цьому він додав, що із російським диктатором Володимиром Путіним "потрібно домовлятись", і заявив, що "з радістю" прийме його в Будапешті.

"Якщо Путін захоче приїхати до Угорщини — ми його щиро приймемо", — сказав Орбан.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Орбан вчергове заявив, що зробить все можливе, щоб завадити Україні вступити до ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що Україна нібито "висмокче" всі ресурси з Європейського Союзу.