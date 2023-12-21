Орбан заговорил о войне в Украине словами Путина

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: Фото: REUTERS/Yves Herman

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал название российского президента Владимира Путина, чтобы описать военные действия в Украине. Он назвал полномасштабное вторжение "военной операцией".

Об этом сообщает Bloomberg.

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Орбан назвал войну в Украине "военной операцией"

Виктор Орбан во время пресс-конференции в столице Венгрии Будапеште заговорил словами Путина, описывая войну в Украине. Он не хочет называть вторжение РФ полномасштабной войной, в которой погибли тысячи людей.

"Это военная операция", — сказал венгерский лидер.

Он добавил, что между Украиной и Россией не было объявления войны.

"Когда Россия объявит войну, тогда будет война. Мы должны быть счастливы, что не будет объявления войны, потому что тогда будет общая мобилизация в России. Я никому этого не желаю", — подчеркнул Орбан.

Напомним, Виктор Орбан обвиняется в действиях, подрывающих единство Европы и защиту российских интересов. При этом Орбана называют троянским конем, пытающимся доказать, что Украину нужно игнорировать.

Добавим, Орбан заявил, что Европейский союз на саммите, который состоится в начале 2024 года, может обойти вето Будапешта о помощи Украине в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета. Тогда ЕС будет повторно голосовать за выделение 50 млрд евро для Киева.