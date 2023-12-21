Орбан заговорил о войне в Украине словами Путина
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал название российского президента Владимира Путина, чтобы описать военные действия в Украине. Он назвал полномасштабное вторжение "военной операцией".
Об этом сообщает Bloomberg.
Орбан назвал войну в Украине "военной операцией"
Виктор Орбан во время пресс-конференции в столице Венгрии Будапеште заговорил словами Путина, описывая войну в Украине. Он не хочет называть вторжение РФ полномасштабной войной, в которой погибли тысячи людей.
"Это военная операция", — сказал венгерский лидер.
Он добавил, что между Украиной и Россией не было объявления войны.
"Когда Россия объявит войну, тогда будет война. Мы должны быть счастливы, что не будет объявления войны, потому что тогда будет общая мобилизация в России. Я никому этого не желаю", — подчеркнул Орбан.
Напомним, Виктор Орбан обвиняется в действиях, подрывающих единство Европы и защиту российских интересов. При этом Орбана называют троянским конем, пытающимся доказать, что Украину нужно игнорировать.
Добавим, Орбан заявил, что Европейский союз на саммите, который состоится в начале 2024 года, может обойти вето Будапешта о помощи Украине в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета. Тогда ЕС будет повторно голосовать за выделение 50 млрд евро для Киева.
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