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Орбан заговорив про війну в Україні словами Путіна

21 грудня 2023 16:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Орбан заговорив про війну в Україні словами Путіна
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Фото: REUTERS/Yves Herman
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав назву російського президента Володимира Путіна, щоб описати військові дії в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення "військовою операцією".

Про це повідомляє Bloomberg.

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Віктор Орбан під час пресконференції у столиці Угорщині Будапешті заговорив словами Путіна, описуючи війну в Україні. Він не хоче називати вторгнення РФ повномасштабною війною, у якій загинули тисячі людей.

"Це військова операція", — сказав угорський лідер.

Він додав, що між Україною та Росією не було оголошення війни.

"Коли Росія оголосить війну, тоді буде війна. Ми маємо бути щасливими, що не буде оголошення війни, тому що тоді буде загальна мобілізація в Росії. Я нікому цього не бажаю", — підкреслив Орбан. 

Нагадаємо, Віктор Орбан звинувачується у діях, що підривають єдність Європи та захист російських інтересів. При цьому Орбана називають троянським конем, який намагається довести, що Україну потрібно ігнорувати.

Додамо, Орбан заявив, що Європейський союз на саміті, який відбудеться на початку 2024 року, може обійти вето Будапешта щодо допомоги Україні в рамках переглянутого довгострокового бюджету. Тоді ЄС повторно голосуватиме за виділення 50 млрд євро для Києва.

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