Главная Новости дня Орбан считает, что Россия якобы "победила" Украину

Орбан считает, что Россия якобы "победила" Украину

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 06:56
Орбан заявил, что Россия "победила" Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия якобы "выиграла" войну в Украине. Его заявление прозвучало накануне саммита президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина на Аляске.

Об этом Орбан сказал венгерским СМИ, которые цитирует Reuters.

Читайте также:

Что сказал Орбан о войне в Украине

Отметим, что Орбан стал единственным лидером ЕС, который не поддержал совместное заявление Евросоюза о том, что Украина должна решить свое будущее сама. В интервью венгерским СМИ он также заявил, что Россия "выиграла" войну в Украине.

"Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным исходом, но это не так. Украина проиграла войну. Россия выиграла войну", — утверждает премьер Венгрии.

Также он считает, что единственный вопрос состоит в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, поддерживающий украинцев, "признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого".

Кроме того, он говорит, что Европа упустила возможность поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным во времена президентства Байдена. Орбан добавил, теперь есть риск, что будущее Европы будет решено без ее участия.

"Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню", — сказал Орбан,

Кроме того, премьер сказал, что частично против совместного заявления ЕС по Украине, поскольку оно делает Европу "смешной и жалкой".

Напомним, что президент США Дональд Трамп на днях сказал, что до возвращения в Белый дом советовался с Орбаном о том, способна ли Украина победить Россию.

Также мы писали, что в июле Орбан заявил, что Венгрия предлагает Украине "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в ЕС. Он считает, что членство Украины в Евросоюзе может перенести войну в Европу.

Виктор Орбан война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
