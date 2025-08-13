Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Орбан вважає, що Росія нібито "перемогла" Україну

Орбан вважає, що Росія нібито "перемогла" Україну

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 06:56
Орбан заявив, що Росія "перемогла" Україну
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: EPA

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія нібито "виграла" війну в Україні. Його заява прозвучала напередодні саміту президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна на Алясці.

Про це Орбан сказав угорським ЗМІ, які цитує Reuters.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Орбан про війну в Україні

Зазначимо, що Орбан став єдиним лідером ЄС, який не підтримав спільну заяву Євросоюзу про те, що Україна має вирішити своє майбутнє сама. В інтерв'ю угорським ЗМІ він також заявив, що Росія "виграла" війну в Україні.

"Ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Україна програла війну. Росія виграла війну", — стверджує прем'єр Угорщини.

Також він вважає, що єдине питання полягає в тому, коли і за яких обставин Захід, який підтримує українців, "визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".

Крім того, він каже, що Європа втратила можливість поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним за часів президентства Байдена. Орбан додав, тепер є ризик, що майбутнє Європи буде вирішено без її участі.

"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню", — сказав Орбан,

Крім того, прем'єр сказав, що частково проти спільної заяви ЄС щодо України, оскільки вона робить Європу "смішною і жалюгідною".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп днями сказав, що до повернення в Білий дім радився з Орбаном про те, чи здатна Україна перемогти Росію.

Також ми писали, що в липні Орбан заявив, що Угорщина пропонує Україні "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в ЄС. Він вважає, що членство України в Євросоюзі може перенести війну в Європу.

Віктор Орбан війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації