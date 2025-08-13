Орбан заявив, що Росія "перемогла" Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: EPA

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія нібито "виграла" війну в Україні. Його заява прозвучала напередодні саміту президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна на Алясці.

Про це Орбан сказав угорським ЗМІ, які цитує Reuters.

Що сказав Орбан про війну в Україні

Зазначимо, що Орбан став єдиним лідером ЄС, який не підтримав спільну заяву Євросоюзу про те, що Україна має вирішити своє майбутнє сама. В інтерв'ю угорським ЗМІ він також заявив, що Росія "виграла" війну в Україні.

"Ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Україна програла війну. Росія виграла війну", — стверджує прем'єр Угорщини.

Також він вважає, що єдине питання полягає в тому, коли і за яких обставин Захід, який підтримує українців, "визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".

Крім того, він каже, що Європа втратила можливість поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним за часів президентства Байдена. Орбан додав, тепер є ризик, що майбутнє Європи буде вирішено без її участі.

"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню", — сказав Орбан,

Крім того, прем'єр сказав, що частково проти спільної заяви ЄС щодо України, оскільки вона робить Європу "смішною і жалюгідною".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп днями сказав, що до повернення в Білий дім радився з Орбаном про те, чи здатна Україна перемогти Росію.

Також ми писали, що в липні Орбан заявив, що Угорщина пропонує Україні "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в ЄС. Він вважає, що членство України в Євросоюзі може перенести війну в Європу.