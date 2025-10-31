Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Орбан просил ослабить санкции против нефти РФ — что ответил Трамп

Орбан просил ослабить санкции против нефти РФ — что ответил Трамп

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 23:52
обновлено: 23:52
О каком исключении просил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Фото: Orbán Viktor/X

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил об исключении из санкций за покупку российской нефти. Уговорить президента США ему не удалось — тот ему отказал.

Об этом сам Дональд Трамп сообщил во время общения с прессой на борту Air Force One.

Реклама
Читайте также:

Просьба Орбана

После того, как США ввели санкции против российских экспортеров нефти, Венгрия оказалась в невыгодном положении. На следующей неделе глава венгерского правительства будет разговаривать с Трампом об отказе от российских дешевых энергоносителей. С этой целью он прибудет в Вашингтон.

"Он попросил об исключении (из санкций — Ред.). Мы его не предоставили, но он просил", — сообщил Трамп журналистам.

Напомним, Орбан заявил, что Украина не станет членом ЕС. По его мнению, возможно только партнерство.

Также мы сообщали, что Трамп назвал Орбана фантастическим. Президент США считает венгерского премьер-министра замечательным лидером.

США санкции Дональд Трамп Венгрия Виктор Орбан Россия
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации