О каком исключении просил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил об исключении из санкций за покупку российской нефти. Уговорить президента США ему не удалось — тот ему отказал.

Об этом сам Дональд Трамп сообщил во время общения с прессой на борту Air Force One.

Просьба Орбана

После того, как США ввели санкции против российских экспортеров нефти, Венгрия оказалась в невыгодном положении. На следующей неделе глава венгерского правительства будет разговаривать с Трампом об отказе от российских дешевых энергоносителей. С этой целью он прибудет в Вашингтон.

"Он попросил об исключении (из санкций — Ред.). Мы его не предоставили, но он просил", — сообщил Трамп журналистам.

Напомним, Орбан заявил, что Украина не станет членом ЕС. По его мнению, возможно только партнерство.

Также мы сообщали, что Трамп назвал Орбана фантастическим. Президент США считает венгерского премьер-министра замечательным лидером.