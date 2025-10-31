Про який виняток просив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Віктор Орбан і Дональд Трамп. Фото: Orbán Viktor/X

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан просив про виняток із санкцій за купівлю російської нафти. Вмовити президента США йому не вдалося — той йому відмовив.

Про це сам Дональд Трамп повідомив під час спілкування із пресою на борту Air Force One.

Прохання Орбана

Після того, як США запровадили санкції проти російських експортерів нафти, Угорщина опинилася в невигідному становищі. Наступного тижня очільник угорського уряду розмовлятиме із Трампом щодо відмови від російських дешевих енергоносіїв. З цією метою він прибуде до Вашингтону.

"Він попросив про виняток (із санкцій — Ред.). Ми його не надали, але він просив", — повідомив Трамп журналістам.

Нагадаємо, Орбан заявив, що Україна не стане членом ЄС. На його думку, можливе лише партнерство.

Також ми повідомляли, що Трамп назвав Орбана фантастичним. Президент США вважає угорського прем'єр-міністра чудовим лідером.