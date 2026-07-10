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Главная Новости дня Опора украинской государственности: Буданов к 975-летию основания Киево-Печерской лавры

Опора украинской государственности: Буданов к 975-летию основания Киево-Печерской лавры

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 21:34
Киево-Печерской лавре исполняется 975 лет: обращение Кирилла Буданова
Срочная новость

Киево-Печерской лавре — 975 лет.

Почти тысячу лет она стоит в сердце нашей страны как одна из главных святынь, свидетель нашей истории и опора украинской государственности.

Сегодня в лавре состоялась торжественная литургия с участием делегации со Святой горы Афон. Несмотря на постоянные российские обстрелы, террор и попытки врага сломить нас, мы продолжаем беречь свои святыни и стоять вместе.

В этих древних стенах звучит общая молитва за украинский народ, наших защитников и защитниц, за справедливый мир и нашу победу.

Слава Украине!

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церковь Киево-Печерская лавра Кирилл Буданов
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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