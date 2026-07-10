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Головна Новини дня Опора української державності: Буданов до 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври

Опора української державності: Буданов до 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 21:34
Києво-Печерській лаврі 975 років: звернення Кирила Буданова
Термінова новина

Києво-Печерській лаврі 975 років.

Майже тисячу років вона стоїть у серці нашої країни як одна з головних святинь, свідок нашої історії та опора української державності.

Сьогодні в лаврі відбулась урочиста літургія за участі делегації зі Святої гори Афон. Попри постійні російські обстріли, терор і намагання ворога зламати нас, ми продовжуємо берегти свої святині та стояти разом.

У цих давніх стінах звучить спільна молитва за український народ, наших захисників і захисниць, за справедливий мир та нашу перемогу.

Слава Україні!

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церква Києво-Печерська лавра Кирило Буданов
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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