Києво-Печерській лаврі 975 років: звернення Кирила Буданова

Опора української державності: Буданов до 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври
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Дата публікації: 10 липня 2026 21:34
Термінова новина
Києво-Печерській лаврі 975 років.
Майже тисячу років вона стоїть у серці нашої країни як одна з головних святинь, свідок нашої історії та опора української державності.
Сьогодні в лаврі відбулась урочиста літургія за участі делегації зі Святої гори Афон. Попри постійні російські обстріли, терор і намагання ворога зламати нас, ми продовжуємо берегти свої святині та стояти разом.
У цих давніх стінах звучить спільна молитва за український народ, наших захисників і захисниць, за справедливий мир та нашу перемогу.
Слава Україні!
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