Боец управляет наземным роботизированным комплексом. Фото: facebook.com/22ombr

Боец 91-го батальона отправился на наземном роботе за поврежденным комплексом, который не мог самостоятельно вернуться с боевого задания. Военный погрузил его на платформу робота-эвакуатора, после чего они вместе вернулись с опасного участка.

Об этом сообщили в 91-м батальоне в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Как проходила эвакуация

Один из наземных роботов батальона получил повреждения во время выполнения боевого задания. Чтобы забрать технику из опасного участка, военные организовали эвакуацию с помощью большого роботизированного комплекса.

Им дистанционно управлялоператор с позывным "Ас", а на самой платформе находился боец Дмитрий с позывным "Абхаз". Добравшись до поврежденной машины, он установил заездные апарели и погрузил робота на платформу.

По словам представителей 91-го батальона, работать пришлось на открытой местности под угрозой вражеских ударов, поэтому операцию тщательно спланировали и предусмотрели меры безопасности на каждом этапе.

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Эвакуацию обеспечивала целая команда. Работали средства радиоэлектронной разведки и борьбы, а воздушное прикрытие осуществляли дроны-перехватчики.

На командном пункте поддерживали стабильную видеосвязь с Дмитрием и координировали его действия. После погрузки поврежденного робота оператор Ас дистанционно управлял платформой, которая везла и бойца, и эвакуированную технику.

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